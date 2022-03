Stand: 01.03.2022 08:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kommunale Busunternehmen setzen Warnstreik fort

In Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck läuft ein zweitägiger Bus-Warnstreik der Gewerkschaft ver.di. Grund sind die stockenden Tarifverhandlungen. Ver.di fordert insgesamt 8,4 Prozent mehr Gehalt und eine Tariflaufzeit von 12 Monaten. Die kommunalen Arbeitgeber bieten insgesamt 3,2 Prozent mehr Gehalt, eine Tariflaufzeit von 24 Monaten und eine Corona-Sonderprämie. Der Streik soll heute nach der letzten Schicht enden. Am Mittwoch sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2022 07:30 Uhr

Vor 70 Jahren: Briten geben Helgoland an Deutschland zurück

Heute vor 70 Jahren, am 1. März 1952, ist auf Helgoland wieder die schleswig-holsteinische Flagge gehisst worden. Damals gaben die Briten die Insel nach sieben Jahren Besatzung wieder an Deutschland zurück. Europaweit beachtete Proteste zweier Studenten hatten die Rückgabe eingeläutet. Dass Helgoland auch nach Kriegsende zunächst in britischer Hand geblieben war, war eine Folge der strategisch günstigen Lage in der Nordsee. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2022 19:05 Uhr

Taxi-Unternehmen und Spediteure klagen über hohe Spritkosten

Taxi-Unternehmen und Speditionen in Schleswig-Holstein machen die gestiegenen Preise für Diesel und Benzin zu schaffen. Die gestiegenen Ausgaben legen die Betriebe laut Unternehmensverband Logistik auf die Fracht um, die am Ende der Kunde bezahlen muss. Der Verband fordert von der Bundespolitik einen vergünstigten Trucker-Diesel. Taxi-Unternehmen in Schleswig-Holstein stellen momentan Anträge bei den Kommunen, dass sie ihre Tarife anheben dürfen. Außerdem hofft der Landesverband für das Taxi-Gewerbe auf eine spezielle Förderung für E-Taxis und auf deutlich mehr Ladestationen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2022 06:00 Uhr

Dänemark: Keine Corona-Einschränkungen mehr bei Einreise

Wer von heute an nach Dänemark einreist und nicht geimpft ist, muss sich nicht mehr innerhalb von 24 Stunden auf Corona testen lassen. Das hat das dänische Gesundheitsministerium mitgeteilt. Somit gibt es jetzt für Bewohner von EU- und Schengenstaaten keine Corona-bedingten Einschränkungen mehr bei der Einreise nach Dänemark. Auch der Impfstatus wird nicht mehr kontrolliert. Der Wegfall dieser Regelungen gilt zunächst bis zum 29. März. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2022 08:00 Uhr

Prozess um Schüsse von Dänischenhagen: Freund des Angeklagten sagt aus

Im Prozess um die tödlichen Schüsse von Dänischenhagen gegen einen Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) werden heute weitere Aussagen vor dem Kieler Landgericht erwartet. Erster geladener Zeuge ist der Freund des Angeklagten, der Einzelteile einer der beiden mutmaßlichen Tatwaffen unter anderem in der Förde versenkt haben soll. Laut Anklage erschoss der Zahnarzt mit dieser Waffe im vergangenen Mai seine getrennt von ihm lebende Ehefrau und deren neuen Bekannten in Dänischenhagen. Danach soll er in Kiel einen weiteren Mann mit einer halbautomatischen Pistole getötet haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2022 06:30 Uhr

Erneut Flügel eines Windrades abgebrochen

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Wilstermarsch (Kreis Steinburg) erneut ein Teil eines Windradflügels abgebrochen. Das Stück soll mehrere Meter lang sein. Es flog offenbar rund 100 Meter weit, bevor es auf dem Boden in der Nähe eines Grabens liegen blieb. Ob die Windkraftanlage während des Schadens in Betrieb war und was der Grund für das Abbrechen des Flügelteils war, ist bislang unklar. Erst vor drei Wochen war bei einer anderen Windkraftanlage ganz in der Nähe ein Stück abgebrochen und 50 Meter zu Boden gestürzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2022 19:30 Uhr

Prozess gegen KZ-Sekretärin: Historiker trägt Gutachten vor

Im Itzehoer Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof soll heute ein historischer Sachverständiger sein Gutachten weiter vortragen. Angeklagt ist die 96 Jahre alte Irmgard F.. Sie soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2022 06:00 Uhr

Lübeck: Feuer in Seniorenhiem - zwei Verletzte

Bei einem Brand in einem Lübecker Seniorenheim sind laut Feuerwehr ein Bewohner und eine Mitarbeiterin verletzt worden. Im Einsatz waren 85 Rettungskräfte. Der Brand war in der Nacht zu Dienstag in dem Zimmer eines Bewohners ausgebrochen. Eine Pflegekraft konnte den Mann noch aus dem Raum bringen. Beide kamen verletzt in eine Klinik. Neun weitere Bewohner mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Sie blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2022 07:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 876,9

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 4.920 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 28.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 876,9. Die höchste Inzidenz hat die Stadt Flensburg mit 1.383,2. Die Hospitalisierungsrate sank auf 5,91. In den Krankenhäusern im Land werden momentan 392 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2022 09:00 Uhr

Wetter: Überwiegend sonnig, Wolken im Westen

Heute zu Beginn oft heiter, im Südosten zunächst sonnig und länger freundlich. Im Tagesverlauf von Westen her zunehmend dichte Wolken, am ehesten in Nordfriesland und an der Nordsee später etwas Regen möglich, meist noch trocken. Höchstwerte 5 Grad in Burg auf Fehmarn bis 8 Grad in Schenefeld. Schwacher, an den Küsten mäßiger Wind aus Süd bis Südost. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2022 08:00 Uhr

