Stand: 24.02.2022 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Großer Feuerwehreinsatz in Trittau

In Trittau (Kreis Stormarn) musste die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Großeinsatz ausrücken: Nach Angaben der Leitstelle war aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer in einem Haus ausgebrochen. Das Gebäude wurde durch die Flammen erheblich beschädigt. Nach rund 3,5 Stunden war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Trittau war auch die Feuerwehr aus Glinde mit einer Drehleiter im Einsatz. Die genaue Schadenshöhe muss noch von der Polizei ermittelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2022 08:00 Uhr

Viertelfinale fest im Visier: THW Kiel schlägt Montpellier

Der THW Kiel hat einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Durch den beeindruckenden 35:26 (19:13)-Heimsieg gegen Montpellier HB kletterte der deutsche Handball-Meister in der Gruppe A hinter Aalborg auf Rang zwei. Die beiden erstplatzierten Clubs ziehen direkt ins Viertelfinale ein - und das Restprogramm der "Zebras" fällt unter die Kategorie machbar. Am 3. März spielen die Norddeutschen noch beim HC Zagreb in Kroatien, am 10. März erwarten sie den HC Brest aus Belarus in Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 849,2

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 5.425 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 23.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 849,2 (Vortag: 804,3). Die höchste Inzidenz hat die Stadt Flensburg mit 1.716,8. Den niedrigsten Wert meldete der Kreis Pinneberg mit 561,4 (Vortag: 537,1). Fünf neue Todesfälle wurden gemeldet. In den Krankenhäusern im Land werden momentan 357 Menschen (+17) behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 42 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie (+1), 25 von ihnen müssen beatmet werden (-3). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2022 20:00 Uhr

Verdienstausfall durch Corona: Entschädigung nur für Geimpfte

Müssen Erwerbstätige in Corona-Quarantäne, bekommen sie ab dem 20. März nur noch eine Entschädigung, wenn sie ausreichend geimpft sind. Das hat das Sozialministerium am Mittwoch bekanntgegeben. Die Verdienstausfallentschädigung wird dann nur noch gezahlt, wenn die betroffenen Personen zu Beginn der Quarantäne eine Auffrischimpfung (auch Booster genannt) erhalten haben, frisch geimpft oder doppelt geimpft und genesen sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2022 19:00 Uhr

Landtag beschließt Digitalisierungsgesetz

Der Landtag hat das Digitalisierungsgesetz der Landesregierung mit den Stimmen der Regierungsfraktionen am Mittwoch beschlossen. Es legt unter anderem die Grundlage für digitale Behördengänge, die vom Jahresende an Standard in Deutschland sein sollen. Die Fraktionen der Jamaika-Koalition sehen das neue Gesetz als Türöffner für neue digitale Möglichkeiten. Kai Dolgner (SPD) bezweifelt hingegen, dass das vorgelegte Gesetz Behördengänge beschleunigt. Digitalisierungsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) fordert vom Bund weitere Fördergelder, falls bis zum Jahresende noch nicht alles umgesetzt sei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2022 19:00 Uhr

Wetter: Wolkig und Regen möglich

Heute bleibt es überwiegend stark bewölkt, aber zumindest gibt es vorübergehend Auflockerungen und stellenweise ist sogar ein wenig Sonne möglich. Mit Ausnahme von Nordfriesland gibt es zunächst nur hin und wieder etwas Regen oder leichtes Nieseln, meistens bleibt es trocken. Zum Nachmittag und Abend hin kann von der Westküste aus Regen aufkommen, gefolgt von Schauern - vereinzelt sind sogar Gewitter möglich. Die Höchstwerte: 7 Grad in Niebüll und bis 10 Grad in Schwarzenbek. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2022 07:00 Uhr

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2022 | 12:00 Uhr