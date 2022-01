Stand: 15.01.2022 10:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neue Corona-Regeln ab heute auch in SH

Unter anderem in Schleswig-Holstein gelten von heute an neue Corona-Regeln: Geboosterte Kontaktpersonen müssen ab sofort nicht mehr in Quarantäne, ebenso alle Personen, die vor maximal drei Monaten ein zweites Mal geimpft wurden beziehungsweise genesen sind. Für Infizierte wird die Quarantäne-Zeit außerdem auf zehn Tage verkürzt. Frühestens nach sieben Tagen kann man sich freitesten. Die neuen Regeln waren am Freitag vom Bundesrat verabschiedet worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2022 08:00

Corona in SH: Inzidenz bei 658,4

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von24 Stunden 3.409 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 14.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 658,4 (Vortag: 664,3). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden sechs neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.915. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2022 08:00

Imland-Kliniken: Wie geht es weiter?

Die Geschäftsführung der Imland-Kliniken will heute Nachmittag mehrere Szenarien vorstellen, wie es mit den Standorten in Rendsburg und Eckernförde weitergehen könnte. Weil die Krankenhäuser seit Jahren rote Zahlen schreiben, werden voraussichtlich Einschnitte bei der medizinischen Versorgung und den rund 2.400 Beschäftigten nötig sein. Eine endgültige Entscheidung fällt heute allerdings nicht - die muss am Ende die Politik treffen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde als Eigentümer wird in den nächsten Wochen eines der vorgestellten Szenarien auswählen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2022 15:00

Proteste gegen Corona-Politik auch in Flensburg

In zahlreichen Städten wird heute wieder mit Protesten gegen die Corona-Politik gerechnet. In Flensburg hat dabei nach Angaben der Stadt erstmals ein Verantwortlicher eine Versammlung für den Vormittag angemeldet und eine erwartete Teilnehmerzahl von 800 Menschen genannt. Vereinbart ist eine Route von der Hafenspitze aus durch die Fußgängerzone und zurück über die Hauptverkehrsstraßen im Flensburger Zentrum. Dabei gilt eine Maskenpflicht. Von der Polizei heißt es, sie sei mit ausreichender Personalstärke vor Ort, um die Versammlung zu schützen, aber auch um die Auflagen zu kontrollieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2022 10:00

Kein Karneval 2022 in Marne

Die diesjährige Karnevals-Session in Marne ist wegen der Corona-Auflagen abgesagt worden. Das hat die Marner Karnevalsgesellschaft am Freitagabend beschlossen. Die Enttäuschung sei riesig, sagt der Vorsitzende der Marner Karnevalsgesellschaft, Heiko Claußen. "Da wären natürlich viele, viele Gäste gekommen. Das Programmheft dafür war schon fertig. Und alles was an Büttenreden und Gesang einstudiert worden ist, ist für die Katz. Auch alle Tänzerinnen und Tänzer, die ja monatelang trainiert haben, auch das ist erstmal ad acta gelegt", sagte Claußen NDR Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2022 10:00

Kritische Infrastruktur in Schleswig-Holstein trotz Omikron gesichert

Die sogenannte kritische Infrastruktur ist in Schleswig-Holstein trotz der Omikron-Variante des Coronavirus nach Expertenansicht gesichert. Zwar wird wegen der rasanten Omikron-Ausbreitung vor Problemen in Teilen der öffentlichen Lebens gewarnt - besonders bei der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser, im Gesundheitswesen und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln könnte es bei einem gleichzeitigen Ausfall vieler Mitarbeiter zu Problemen kommen. Die Gefahr halten Kommunen und Versorgungsunternehmen in Schleswig-Holstein derzeit allerdings für gering. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2022 12:00

Für Nord-SPD Ziel beim Windkraft-Ausbau kaum erreichbar

Aus Sicht der SPD im Kieler Landtag sind die Regierungsziele zum Ausbau der Windkraft in Schleswig-Holstein stark gefährdet. "Der Zubau ist deutlich zu langsam, um in drei Jahren das im Klimaschutzgesetz festgelegt Ziel von 22 Millionen Megawattstunden zu erreichen", sagte der energiepolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Hölck. Dies zeige die Antwort der Landesregierung auf seine Kleine Anfrage zu dem Thema. Von 2019 auf 2020 sei es der Jamaika-Koalition gerade einmal gelungen, die eingespeiste Energiemenge von 12,5 auf 13,2 Millionen Megawattstunden zu erhöhen, kritisierte Hölck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2022 12:00

SH erfüllt Vorgabe für neue Stellen im Gesundheitsdienst

Schleswig-Holstein hat die Vorgaben zur Schaffung neuer Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) im vergangenen Jahr erfüllt. Im Norden sind 2021 insgesamt 101 neue Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst besetzt worden, davon sieben beim Land und 94 bei den Kreisen und kreisfreien Städten, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte. Bund und Länder hatten im September 2020 einen Pakt für den ÖGD beschlossen, um die Gesundheitsämter und andere öffentliche Gesundheitseinrichtungen in ganz Deutschland personell aufzustocken, zu modernisieren und zu vernetzen. Der Bund stellt bis 2026 zur Umsetzung vier Milliarden Euro bereit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2022 12:00

Das Wetter: Wolken und sonnige Phasen

Nach Nebel und Wolken lockert es heute tagsüber gelegentlich auf. An der Ostseeküste von der Flensburger Förde bis zur Lübecker Bucht kann es sonnige Phasen geben. Von der Nordsee her sind aber einzelne Schauer möglich, doch meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Bad Oldesloe und bei 7 Grad in Heide. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.01.2022 12:00

