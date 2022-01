Stand: 14.01.2022 06:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Häusliche Gewalt gegen Frauen nimmt zu

Der Landesverband Frauenberatung und die Opferschutzorganisation Weißer Ring in Schleswig-Holstein schlagen Alarm: Demnach haben in jüngster Zeit auffallend viele Frauen Hilfe bei den Beratungsstellen gesucht, weil sie Opfer häuslicher Gewalt wurden. Beim Frauennotruf Lübeck heißt es, im vergangenen Jahr hätten 20 Prozent mehr Frauen Hilfe gesucht als noch vor Corona. Auch das Landeskriminalamt berichtet auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein über eine deutliche Steigerung der Fallzahlen, besonders in den vergangenen Monaten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2022 06:00

Feuer in Seniorenresidenz in Neumünster

Großer Einsatz der Feuerwehr am Abend in der Roonstraße in Neumünster: Es brannte in einer Wohnung in einer Seniorenresidenz. Rund 80 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr vor Ort, neun Bewohner mussten aus dem 3. Stock gerettet werden. Eine Person kam ins Krankenhaus, die anderen wurden in Wohnungen untergebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2022 06:00

Feuer in Lensahn: Haus der Jugendhilfe zerstört

In Lensahn im Kreis Ostholstein ist in der Nacht ein Gebäude der Jugendhilfe durch ein Feuer zerstört worden. Rund 50 Feuerwehrleute waren laut Rettungsleitstelle ausgerückt, um den brennenden Dachstuhl zu löschen. Das Haus stand zum Zeitpunkt des Brandes leer. Nach Angaben der Polizei brannten zuvor Mülltonnen vor dem Gebäude - die Flammen griffen dann auf das Haus über. Das THW reißt das Gebäude zur Stunde ab und die Kripo ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2022 06:00

Plattdeutscher Schreibwettbewerb startet

Heute beginnt der 34. plattdeutsche Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" von NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater. Das Thema des kreativen Kurzgeschichten-Wettbewerbs lautet in diesem Jahr "Op dat Leven" – also "Auf das Leben". Der Wettbewerb wird auch in diesem Jahr von prominenten Botschaftern unterstützt: Die Flensburger Band Santiano ist dabei und ruft dazu auf, sich zu bewerben. "Vertell doch mal" ist mit mehr als 5.000 Euro Preisgeld dotiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2022 08:00

Fußball: Holstein Kiel fehlen wegen Corona vier Spieler

Es geht wieder los für Holstein Kiel, den FC St. Pauli und den Hamburger SV: An diesem Wochenende startet die Zweite Fußball-Bundesliga ins Jahr 2022. Am Sonntag spielt Holstein Kiel auswärts gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 (13.30 Uhr). Dabei werden den Störchen gleich vier Spieler wegen einer Corona-Erkrankung fehlen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2022 08:00

Corona in SH: Neuer Höchststand bei Corona-Fällen

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter und erreichte am Donnerstag den Wert von 664,3 - nach 655,4 am Vortag. Auch die Zahl neuer Ansteckungen mit dem Virus nahm zu: 4.317 Fälle wurden binnen 24 Stunden gemeldet, so viele wie noch nie. 3.739 waren es am Mittwoch. Diese Daten veröffentlichte die Landesmeldestelle in Kiel. Im Vergleich mit den übrigen Bundesländern liegt Schleswig-Holstein bei der Sieben-Tage-Inzidenz laut dem Robert Koch-Institut weiter an dritter Stelle hinter Bremen und Berlin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.01.2022 06:00

Wetter: Sonne, Wind und Wolken

Der Tag kann in manchen Regionen noch etwas grau und trüb starten. Zum Nachmittag scheint aber in weiten Teilen Schleswig-Holsteins die Sonne. Es ist teilweise stürmisch. Die Temperaturen steigen auf acht Grad in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und sieben Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland).

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.01.2022 | 06:00 Uhr