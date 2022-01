Stand: 13.01.2022 07:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

LSV kritisiert Änderung der neuen Corona-Verordnung

Die kurzfristige Änderung der Corona-Landesverordnung stellt die Sportvereine im Land vor große Herausforderungen. Laut Thomas Niggemann vom Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) werden es vor allem ehrenamtlich geführte Vereine schwer haben, die neuen Regelungen - allen voran 2G-Plus - in der Kürze der Zeit umzusetzen. Für Sporttreibende reicht künftig beispielsweise auch ein Selbsttest vor Ort aus, wenn dieser von einer vom Verein autorisierten Person kontrolliert wird.

Viele Infos sind bei den rund 2.500 Vereinen sowie 50 Verbänden allerdings noch gar nicht angekommen. Niggemann befürchtet nun, dass in den nächsten Wochen viele Menschen auf Sport verzichten könnten, um sich selbst vor Ansteckungen zu schützen oder weil sie keine Lust haben, für einen Test in der Warteschlange zu stehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2022 06:00

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 655,4

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 3.739 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 12.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 655,4 gestiegen (Vortag: 633,0). Die höchste Inzidenz gibt es in Lübeck mit einem Wert von 1.009,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 149.585. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.908. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2022 06:00

Stadtwerke warnen vor Drückerkolonnen

Mehrere Stadtwerke im Land warnen vor unseriösen Haustürvertretern. Sie versuchen, leichtgläubigen Kunden teure Strom- oder Gasverträge zu verkaufen. Die Täter geben sich dabei als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und erschleichen sich das Vertrauen ihrer Opfer, um an die persönlichen Daten zu gelangen. Mit diesen leiten sie anschließend, ohne das Wissen der Geschädigten, einen Anbieterwechsel in die Wege. Laut den Stadtwerken Heide suchen sich die Täter vor allem alleinlebende Senioren oder Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen als Opfer. Die Stadtwerke warnen davor, Geschäfte an der Tür abzuschließen und persönliche Daten preiszugeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2022 07:00

Dänemark lockert Maßnahmen

Trotz der hohen Inzidenz von landesweit mehr als 2.000, hat die Regierung angekündigt, die Beschränkungen für Zoos, Vergnügungsparks und Museen von Sonntag an zu lockern. Auch Theater und Kinos dürfen demnach wieder bis zu 500 Besucher einlassen. Gesundheitsminister Magnus Heunicke sagte, dass die steil gestiegene Kurve mit Neuinfektionen wieder abflacht. Auch die Lage mit Omikron sei, nicht zuletzt durch die hohe Impfquote, stabil. Für die Zeit in zwei Wochen stellte der Minister weitere Öffnungen in Aussicht, beispielsweise für Spaßbäder. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2022 06:30

Großbrand in Treia im Kreis Schleswig-Flensburg

In Treia steht laut Angaben der Rettungsleitstelle eine große Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Flammen. Helfer der Feuerwehr sind inzwischen dabei, den Brand zu löschen. Weil es so stark raucht, sollen Anwohner Fenster und Türen schließen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2022 06:30

Aus für Luca-App

Die Lizenz für die Luca-App wird in Schleswig-Holstein nicht verlängert und läuft damit zum März dieses Jahres aus, teilte eine Sprecherin des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages mit. Mit der App konnten bislang Kontakte nachverfolgt werden. Da dies in der Corona-Landesverordnung seit September 2021 nicht mehr verpflichtend ist, bestehe kein Grund, an Luca festzuhalten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2022 06:00

Anwalt fordert Geld nach Rendsburger Frauenmorden

Der Anwalt von Hinterbliebenen einer in Rendsburg ermordeten Frau hat Schadensersatzansprüche gegen das Land Schleswig-Holstein geltend gemacht. "Zurzeit wird von Mitarbeitern des Landespolizeiamtes juristisch geprüft, ob es sich aus Sicht des Landespolizeiamtes um einen berechtigten Schadenersatzanspruch handelt", sagte ein Behördensprecher. Im September hatte das Kieler Landgericht einen 41-Jährigen für den Mord an zwei Frauen zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann in Rendsburg im August 2018 zunächst eine 26-jährige Frau aus Geesthacht und im September 2020 eine 40-Jährige Frau ermordete. Die in Plastiktüten gewickelte erste Leiche hatte der Mann auf dem Dachboden hinter Bananenkisten versteckt. Sie wurde durch Ermittlungspannen der Polizei erst nach dem zweiten Mord gefunden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.01.2022 06:00

Wirtschaft im Land blickt verhalten optimistisch auf 2022

Beim digitalen Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein am Mittwochabend erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Lars Schöning, dass nicht nur Corona viele Unternehmen belastet. Vor allem der Fachkräftemangel, die Lieferengpässe und die sehr hohen Energiekosten sorgen nach seinen Worten aktuell für Probleme. An die Landesregierung appellierte er, die Berufsorientierung in den Schulen zu verstärken, um wieder mehr junge Leute für eine Duale Ausbildung zu begeistern. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2022 20:00

Flucht vor Silvesterböllern: Hund nach Tagen im Watt gefunden

Ein Hund hat im Watt von St. Peter-Ording mehrere Tage und Nächte mit Regen, Frost und einer Sturmflut überstanden. Der 15 Jahre alte Jack Russel-Pekinese-Mix Moritz war am frühen Silvesterabend von einem Wohnmobil in St. Peter Ordings Ortsteil Böhl verschwunden - offenbar nachdem dort Silvesterknaller gezündet worden waren, wie die Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer e.V. mitteilt. Moritz ist mittlerweile zurück bei seinen glücklichen Besitzern. I Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2022 18:15

Corona: Neue Impftermine für Kinder

Eltern können für ihre fünf bis elf Jahre alten Kinder in Schleswig-Holstein 5.000 weitere Doppeltermine für Impfungen gegen das Coronavirus buchen. Dies ist ab heute unter www.impfen-sh.de möglich, wie das Gesundheitsministerium ankündigte. Diese Termine gibt es ausschließlich für die Impfstelle Neumünster-Gadeland. Sie starten am kommenden Montag. Daneben können Kinder bei offenen Familienimpfaktionen und bei Kinderärzten ihre Impfung bekommen. Für alle Schleswig-Holsteiner ab zwölf Jahren stehen in den 27 Impfstellen des Landes laut Ministerium derzeit mehr als 270.000 Impftermine zur Verfügung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2022 16:00

Wetter: Milde Temperaturen in SH

Die Sonne zeigt sich heute nur stellenweise an den Küsten, ansonsten bleibt es in Schleswig-Holstein länger wolkig bis stark bewölkt. Die Temperaturen erreichen maximal sieben bis neun Grad. An der See kann es zu teils stürmischen Böhen kommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2022 07:00

