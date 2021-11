Stand: 07.11.2021 11:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Geflügelpest auch im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Betroffen ist nach Angaben des Kreises ein Betrieb mit etwa 500 Mastgänsen und weiteren Tieren. Alle Tiere mussten getötet werden. Der Kreis hat alle Geflügelhalter - auch private - dazu aufgerufen, die Schutzmaßnahmen einzuhalten. In Kürze soll die Verordnung über ein kreisweites Aufstallungsgebot veröffentlicht werden. Im Kreis Dithmarschen gilt das schon. Die Geflügelpest ist bereits in mehreren Kreisen in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 75,1

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 253 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 75,1 (Datenstand 6.11.). Am Vortag lag sie bei 75,8. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 84.195. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 78.600 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl liegt bei 1.738. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2021 08:00

Bürgermeisterwahlen in Niebüll, Itzehoe und Leck

In drei Orten in Schleswig-Holstein haben heute die Wahllokale geöffnet: in Itzehoe sowie in Nordfriesland in der Stadt Niebüll und der Gemeinde Leck. Die Wahlberechtigten entscheiden, wer in den kommenden sechs Jahren hauptamtlich Chef im Rathaus ist: In Niebüll und Leck bewerben sich jeweils zwei Männer, die schon lange in den Orten zu Hause sind. In Itzehoe stehen fünf Kandidaten zur Wahl. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2021 08:00

"The Gravedigger's Wife" gewinnt NDR Filmpreis bei 63. Nordischen Filmtagen

Die Filmpreisnacht der 63. Nordischen Filmtage ist am Abend zu Ende gegangen. Insgesamt zehn Preise sind im Wert von 58.000 Euro vergeben worden, darunter auch der NDR Filmpreis, der mit 12.500 Euro dotiert ist. Gezeigt wurden beim Festival mehr als 130 Filme. Der große Gewinner des Abends war der Film "The Gravedigger's Wife" von Khadar Ayderus Ahmed: Die finnisch-französisch-deutsche Koproduktion gewann den NDR-Spielfilmpreis sowie den mit 5.000 Euro dotierten Kirchlichen Filmpreis Interfilm. Der Preis des Freundeskreises für das beste Spielfilmdebüt ging an den isländischen Eröffnungsfilm "Cop Secret" von Hannes Thor Halldórsson, der die Auszeichnung persönlich entgegen nahm. Der Film "Margrete - Queen of the North" von Charlotte Sieling gewann den Publikumspreis. Er ist von den Lübecker Nachrichten gestiftet und mit 5.000 Euro dotiert.

Köhtel: Auto stößt mit Trecker zusammen

Bei Köhtel im Kreis Herzogtum Lauenburg sind am Abend zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle stieß eine Autofahrerin auf einer Landstraße mit einem Trecker zusammen. Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Auto befreien. Der Rettungsdienst brachte sie und den Treckerfahrer in ein Krankenhaus. Die genaue Ursache für den Unfall steht noch nicht fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2021 08:00

Deutsch-Dänische Minderheiten: Günther würdigt Zusammenarbeit

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die beiden Minderheiten diesseits und jenseits der deutsch-dänischen Grenze als historische Brückenbauer gewürdigt. "Die Minderheiten haben als Vordenker und als Impulsgeber für die Annäherung von Deutschen und Dänen beiderseits der Grenze eine überragende Bedeutung", sagte Günther am Sonnabend anlässlich des "Deutschen Tags" des Bundes Deutscher Nordschleswiger (BDN) im dänischen Tinglev. Der BDN machte klar, dass für den Erhalt der Schulen und Kindergärten finanzielle Mittel fehlen würden. Die Bauten aus den 1960er Jahren seien marode und sanierungsbedürftig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2021 19:30

Mann geht bei Rettungsaktion in NOK unter

Beim Versuch seine beiden Hunde aus dem Nord-Ostsee-Kanal zu retten, ist ein 44 Jahre alter Mann im Wasser untergegangen. Eine großangelegte Rettungsaktion ist laut Polizei in Schafstedt im Kreis Dithmarschen bisher erfolglos geblieben. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Hunde ein Reh gejagt und waren dabei in den Kanal gesprungen. Bei dem Versuch, die Tiere aus dem Wasser zu ziehen, geriet der Besitzer jedoch selbst in Not. Zeugen hätten noch gesehen, wie er mitten im Kanal um Hilfe rief, hieß es. Dann sei er verschwunden. Die Hunde konnten wohlbehalten untergebracht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2021 18:00

Wetter: windig, stürmisch, regnerisch

Heute gibt es unbeständiges und sehr windiges bis stürmisches Wetter mit zum Teil dichten Wolken und schauerartigem Regen. Der kann vereinzelt kräftiger ausfallen, punktuell mit Blitz und Donner. Daneben gibt es auch trockene Abschnitte und größere Auflockerungen mit Sonnenschein. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 Grad in Eckernförde und bis 11 Grad in Kellinghusen. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 7 Grad in Nortorf und bis 9 Grad in Heiligenhafen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2021 08:00

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2021 | 11:00 Uhr