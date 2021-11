Stand: 06.11.2021 10:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Messerstecherei in Schwarzenbek

In Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg sind gestern zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle geht die Polizei von einer versuchten Tötung aus - es waren demnach drei Menschen an der Auseinandersetzung mit einem Messer in der Berliner Straße beteiligt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2021 08:00

Filmpreisnacht bei 63. Nordischen Filmtagen

Bei den 63. Nordischen Filmtagen findet heute Abend die Filmpreisnacht im Theater Lübeck statt. Dort werden insgesamt zehn Jury- und Publikumspreise im Wert von 58.000 Euro verliehen. Darunter auch der NDR Filmpreis, der seit 1990 an einen Spielfilm von besonders künstlerischer Qualität verliehen werden soll. Er ist mit 12.500 Euro dotiert. Die Verleihung findet morgen Abend um 20 Uhr statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2021 11:00

Holstein Kiel feiert gegen Dresden ersten Sieg unter Trainer Rapp

Nach zuvor drei 1:1-Remis in Folge ist dem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel am Freitagabend gegen Dynamo Dresden nach einem Rückstand noch ein 2:1-Heimsieg gelungen. Die "Störche" drehten die Partie innerhalb weniger Sekunden - sehr zur Freude von Marcel Rapp, der seinen ersten Sieg als Trainer der Kieler feierte. Benedikt Pichler (65.) und Fabian Reese (66.) hatten die Dresdner Führung durch Heinz Mörschel (32.) wettgemacht. In der Tabelle verbesserten sich die Kieler vorerst vom Relegationsrang 16 auf Platz 13. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2021 08:00

Fußball-Regionalliga: Weiche nach Sieg in Lübeck Spitzenreiter

Der VfB Lübeck hat das Schleswig-Holstein-Duell gegen den SC Weiche Flensburg 08 in der Fußball-Regionalliga mit 0:2 (0:1) verloren. Die Tore für die Flensburger schossen Kramer (45.) und Schulz (79.). Weiche zog durch den Auswärtssieg an Holstein Kiel II vorbei auf Platz eins der Gruppe Nord. Der VfB Lübeck belegt mit zwölf Punkten Rückstand auf die Flensburger Rang fünf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2021 08:00

Booster-Impfung für alle bei Ärzten und Impfstellen

Im Kampf gegen das Coronavirus kommt die sogenannte Booster-Impfung für alle. Damit können bald alle Schleswig-Holsteiner sechs Monate nach dem Ende der ersten Impfserie eine Auffrischung erhalten. Allein bis inklusive Januar sind dies laut Gesundheitsministerium knapp 1,35 Millionen Menschen. Mobile Teams, stationäre Impfstellen und niedergelassene Ärzte sollen den erwarteten Ansturm bewältigen. Die Ende September geschlossenen Impfzentren sollen geschlossen bleiben. Für Besucher von Pflegeeinrichtungen wird außerdem wieder eine Testpflicht eingeführt - unabhängig davon, ob man geimpft oder genesen ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2021 17:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 75,8

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 421 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 75,8 (Datenstand 5.11.). Am Vortag lag sie bei 73,0. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl liegt bei 1.738. Die Hospitalisierungsinzidenz, die bei der Einschätzung der Corona-Lage eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei 2,03 (am Vortag 2,16). Der Wert gibt die Zahl der Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner an, die innerhalb einer Woche in einer Klinik in Schleswig-Holstein aufgenommen wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2021 08:00

Wetter: Stark bewölkt, stellenweise Regen

Heute ist es stark bewölkt, dabei zunächst länger trocken und es gibt nur stellenweise am Nachmittag von Norden und der Nordsee her häufiger aufkommende Regenfälle. Zum Lauenburgischen hin bleibt es am längsten trocken. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad in Grambek und bis 12 Grad auf Sylt. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 9 Grad in Lübeck und bis 10 Grad in Husum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2021 10:00

