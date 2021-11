Stand: 04.11.2021 07:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Fliegerbombe in Neumünster soll heute entschärft werden

Am Flugplatz in Neumünster wollen Experten heute Vormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Dafür müssen Anwohner und Beschäftigte in einem Radius von einem Kilometer bis 8 Uhr ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Ein Betreuungspunkt ist im DRK-Haus in der Schützenstraße eingerichtet, zudem eine Sanitätsstation als Anlaufstelle auf dem Kantplatz. Die Stadt hat auch ein Bürgertelefon geschaltet: (04321) 33 22 888. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2021 06:00

Sieben-Tage-Inzidenz in drei Regionen in Schleswig-Holstein über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Mittwoch in drei Regionen in Schleswig-Holstein über 100 gestiegen: im Kreis Herzogtum-Lauenburg (113,4), in Nordfriesland (104,7) und in Flensburg (100,1). Insgesamt liegt die Inzidenz in SH bei 71,2 und damit leicht unter dem Wert des Vortages (71,3). Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand 3.11.) hervor. Binnen 24 Stunden wurden im Land 346 neue Infektionen gemeldet; außerdem zwei neue Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2021 06:00

Midyatli will wieder stellvertretende Bundesvorsitzende werden

Die SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli will erneut für das Amt der stellvertretenden Bundesvorsitzenden kandidieren. Das kündigte die 46-Jährige an. Gerade mit Blick auf die entscheidenden Landtagswahlen im nächsten Jahr sei es wichtig, dass die landespolitische Perspektive in der Parteispitze vertreten sei, sagte sie. Die neue Führungsspitze der SPD wird im Dezember auf einem Bundesparteitag in Berlin gewählt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2021 06:00

Heinold und Touré führen Grüne in den Landtagswahlkampf

Die Grünen in Schleswig-Holstein haben ihre Doppelspitze für den Landtagswahlkampf vorgestellt: Finanzministerin Monika Heinold und Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré. Heinold will Ministerpräsidentin werden. Touré kann sich vorstellen, die Fraktion zu führen, hält aber auch die Übernahme eines Regierungsamtes für denkbar. Ihre Landesliste wollen die Grünen auf einem Parteitag vom 10. bis 12. Dezember in Neumünster wählen. Bei der Europawahl 2019 war die Partei, die aktuell im Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP regiert, erstmals als stärkste Kraft aus einer Wahl in Schleswig-Holstein hervorgegangen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2021 06:00

Deutscher Nachbarschaftspreis an Initiative aus Kiel verliehen

In Berlin ist am Mittwochabend der Deutsche Nachbarschaftspreis der Stiftung nebenan.de verliehen worden. Im Landeswettbewerb konnte sich der Freundeskreis Seebadeanstalt Holtenau gegen vier Mitbewerber durchsetzen. Die etwa 80 Mitglieder des Freundeskreises machten die Seebadeanstalt seit neun Jahren zu einem lebhaften Treffpunkt, heißt es von der Jury. Unter anderem sorgen sie für die Badeaufsicht, helfen bei der Instandhaltung der Gebäude und organisieren Veranstaltungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2021 07:00

Prozessbeginn gegen Raser, der tödlichen Unfall verursacht haben soll

Heute beginnt in Lübeck der Prozess gegen einen 35-jährigen Mann, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Ihm wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, im April 2018 auf der A1 Richtung Hamburg in Höhe Hamberge (Kreis Stormarn) einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Der Mann soll ohne Führerschein unter Einfluss von Alkohol und Drogen in einer Tempo-120-Zone mehr als 200 Stundenkilometer gefahren und auf den Wagen einer Frau aufgefahren sein. Die 30-Jährige starb noch an der Unfallstelle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2021 07:00

Drei Menschen bei Unfall auf der B431 im Kreis Pinneberg verletzt

Zwischen Holm und Heist (Kreis Pinneberg) sind am Mittwochnachmittag vier Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Die Bundesstraße musste in dem Bereich vorübergehend gesperrt werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2021 10:30

Lübeck: Nordische Filmtage gestartet

Die 63. Nordischen Filmtage haben am Mittwochabend in Lübeck begonnen. Eröffnet wurde das Festival mit der isländischen Action-Komödie "Cop Secret", einer Parodie auf das Genre des Polizei-Thrillers. Regisseur ist der frühere Fußball-Nationaltorhüter Islands, Hannes Halldórsson, der zur Premiere anreiste. Mehr als 100 der insgesamt 135 Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme im Programm sind nach Angaben der Veranstalter auch im Stream verfügbar. Bei den 1956 gegründeten Filmtagen werden zehn Preise im Gesamtwert von 58.000 Euro vergeben. Das Festival hat sich ganz auf Filme aus dem Norden und dem Nordosten Europas spezialisiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2021 07:00

Wetter: Zunächst bewölkt und regnerisch, später Auflockerungen möglich

Heute hängen überwiegend dichte Wolken über Schleswig-Holstein. In Nordfriesland und an der Nordsee kann es neben gelegentlichem Regen längere trockene Abschnitte geben, später lockert es möglicherweise etwas auf. Zum Abend hin bleibt es vor allem nördlich der Eider weitgehend trocken. Höchstwerte: 8 Grad in Hattstedt (Kreis Nordfriesland) bis 10 Grad in Grömitz (Kreis Ostholstein). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2021 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.11.2021 | 06:00 Uhr