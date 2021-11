Stand: 02.11.2021 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht auf 70,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie ist in Schleswig-Holstein am Montag leicht gesunken - auf 70,6. Am Vortag hatte diese Zahl bei 70,9 gelegen. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden innerhalb von 24 Stunden 234 neue Infektionen registriert - eine Woche zuvor waren es 252. Es werden aktuell 85 Menschen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt, am Vortag waren es 73. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.11.2021 08:00

A215: Fahrbahn in Richtung Kiel wird fertig

Die Fahrbahn der A215 zwischen dem Dreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Blumenthal in Richtung Kiel wird heute fertig. Nach Auskunft der Autobahn GmbH des Bundes können die Autos dann in beiden Fahrtrichtungen auf der frisch sanierten Strecke über eine Spur fahren. Dann können die Arbeiten an der Fahrbahn Richtung Neumünster starten. Bis Ende 2022 soll der gesamte Abschnitt zwischen dem Dreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Blumenthal fertig sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.11.2021 08:00

A23: Zwei Polizisten verletzt

Bei einem Unfall auf der A23 bei Tornesch sind am Montagabend zwei Polizisten verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle sicherten sie mit einem Streifenwagen ein Fahrzeug, das auf der Abfahrtsspur liegengeblieben war. Ein Autofahrer sei dann gegen kurz vor 22 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in den Polizeiwagen gekracht. Zwei Beamte und der Unfallfahrer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser, die Autobahn war zwischen Pinneberg-Nord und Tornesch in Richtung Norden für etwa zwei Stunden gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.11.2021 08:00

Großrazzia gegen Zwangsprostitution

Bei einer Großrazzia gegen Zwangsprostitution sind Hunderte Polizisten in Norddeutschland und Ungarn im Einsatz gewesen. Auch in Schleswig-Holstein durchsuchten sie Wohnungen und Geschäftsräume. In Lübeck nahmen die Beamten einen Beschuldigten fest. Er und weitere Tatverdächtige sollen Frauen aus Asien illegal nach Deutschland geholt und hier gezwungen haben, sich zu prostituieren. Unklar ist noch, wie genau die Schleuserbande die Frauen nach Deutschland gelockt und hierher gebracht hat. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.11.2021 06:00

Günther hofft auf schnelle Entscheidung bei CDU-Vorsitz

Ministerpräsident Daniel Günther hält eine Mitgliederbefragung vor der Neuaufstellung der CDU für richtig. Der CDU-Landesvorsitzende hofft auf eine schnelle Entscheidung und, dass es keine Kampfabstimmung um die Nachfolge von Armin Laschet als Parteichef geben wird. Allen sei klar, dass Kampfkandidaturen mehrerer Bewerber die Situation der CDU eher schwieriger machen würden, sagte Günther. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.11.2021 06:00

Wetter: Überwiegend trocken

Heute wird es wolkig mit Aufheiterungen, mitunter sind auch freundliche Abschnitte möglich - regional mit längerem Sonnenschein. Es bleibt überwiegend trocken, an der Nordsee sowie später in den südlichen Landesteilen sind dann einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad in Sankt Peter-Ording bis 12 Grad in Lübeck. Der Wind weht schwach aus Südwest- bis Südost. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 8 Grad in Lauenburg bis 10 Grad auf Fehmarn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.11.2021 08:05

