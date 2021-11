Stand: 01.11.2021 07:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Maskenpflicht am Sitzplatz in der Schule endet heute

Schüler in Schleswig-Holstein müssen von heute am Sitzplatz im Klassenzimmer keine Mund-Nasen-Bedeckungen mehr tragen. Nach der Rückkehr zum Präsenzunterricht in diesem Schuljahr ist die Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz nach Angaben von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) der nächste wichtige Schritt in einen normalen Schulalltag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.11.2021 06:00

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 70,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie ist in Schleswig-Holstein am Sonntag weiter leicht gestiegen - auf 70,9. Am Vortag hatte diese Zahl bei 69,6 gelegen. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden innerhalb von 24 Stunden 118 neue Infektionen registriert - eine Woche zuvor waren es 74. Die Menschen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus waren, liegt seit Mittwoch gleichbleibend bei 73. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.11.2021 08:00

Schlei: Lindaunisbrücke monatelang dicht

Die Schleibrücke in Lindaunis wird von heute an ein halbes Jahr lang für den Zug- und Autoverkehr gesperrt. Grund sind nach Angaben der Deutschen Bahn Komplikationen beim Bau der neuen Brücke, die 2025 in Betrieb gehen soll. Bis dahin sind weitere Sperrzeiten jeweils im Herbst, Winter und Frühjahr vorgesehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.11.2021 08:00

Homeoffice: Corona hat die Arbeitswelt in SH umgekrempelt

Auch nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht zeigt eine Abfrage von NDR Schleswig-Holstein: Viele Unternehmen setzen weiter auf mobiles Arbeiten und Coworking-Arbeitsplätze. Hybrid-Lösungen würden für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgen, betont Julia Körner von der IHK Schleswig-Holstein. Problematisch ist aus Sicht von Körner häufig die digitale Infrastruktur. Nicht nur auf dem Land, auch in der Stadt seien die Internetleitungen teilweise nicht leistungsfähig genug. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.11.2021 08:00

SG Flensburg-Handewitt spielt unentschieden in Göppingen

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren dritten Pflichtspiel-Sieg in Folge verpasst. Bei Frisch Auf Göppingen stand es am Ende 30:30. Dabei war mehr drin gewesen für die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla. Erst drei Sekunden vor der Schlusssirene kassierten die Schleswig-Holsteiner den Ausgleich. Damit bringt es das Team nach dem neunten Spieltag nun auf 10:6 Punkte. Erfolgreichster Flensburger war Hampus Wanne mit sieben Toren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.11.2021 06:00

Das Wetter: heiter bis wolkig

Heute ist es heiter bis wolkig. In Nordfriesland gibt es einzelne Schauer, im Lauenburgischen etwas Regen. Regional ist es auch trocken, zum Teil mit sonnigen Phasen. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Heide und bei 14 Grad in Bad Segeberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.11.2021 06:00

