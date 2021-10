Stand: 30.10.2021 10:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Holstein Kiel im Abendspiel beim HSV

Holstein Kiel tritt heute abend um 20:30 Uhr in der 2. Liga beim Hamburger SV an. Geht man nach der Tabelle müsste der HSV als Siebter als klarer Favorit in die Partie gehen. Er hat seit mehr als zwei Monaten nicht mehr verloren. Holsteins neuer Trainer Marcel Rapp wartet dagegen weiter auf seinen ersten Sieg mit den Störchen. Da könnte es zumindest psychologisch helfen, dass die Kieler keines der vergangenen sechs Nordderbys verloren haben und dabei auch schon mehrfach in den Schlussminuten zum späten Ausgleich kamen. Etwa 2.500 KSV-Fans werden ihr Team in den Hamburger Volkspark begleiten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.10.2021 10:00

CDU-Kreisvorsitzende suchen nach Ausweg aus der Führungskrise

Die CDU-Kreis- und Bezirksvorsitzenden aus ganz Deutschland treffen sich heute in Berlin, um einen Ausweg aus der Führungskrise zu suchen. Die Union hatte bei der Bundestagswahl im September ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt. Fragt man nach den Gründen des Wahldebakels, sagt z.B. der Neumünsteraner CDU-Chef Hansen, den Wählern sei nicht klar gewesen, wofür die Partei steht. Der Lübecker Kreisvorsitzende Grohmann beklagt Fehler in der Kampagne und eine mangelnde innere Geschlossenheit. Ingo Gaedechens aus Ostholstein machte die fehlende Akzeptanz für den Spitzenkandidaten für das schlechte Abschneiden der Union verantwortlich. Ob die Kreis- und Bezirksvorsitzenden heute einen Ausweg aus der Krise finden, ist offen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.10.2021 08:00

Corona-Inzidenz steigt weiter in SH

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie ist am Freitag auf 69,2 gestiegen - nach 66,8 am Vortag. Genau eine Woche zuvor hatte diese Zahl noch bei 52,4 gelegen. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 349 neue Infektionen registriert. Zwei weitere Menschen starben mit oder an Corona. Die Zahl der Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus waren, bleibt bei 73. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.10.2021 08:00

Regionalliga Nord: Flensburg und Kiel teilen sich die Punkte

Im Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga Nord haben sich am Freitagabend Weiche Flensburg und die zweite Mannschaft von Holstein Kiel 0:0 getrennt. Damit führt Kiel weiterhin die Tabelle an, gefolgt von den Flensburgern mit einem Rückstand von einem Punkt - und einem Spiel weniger auf dem Konto. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.10.2021 08:00

Das Wetter: Wolken und Regen

Heute wird es immer wieder dichte Wolkenfelder geben. Von der Unterelbe bis Nordfriesland und Angeln kann es später auch regnen, während es im Südosten heiter werden kann. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt und von der Nordsee und Unterelbe zieht Regen übers Land. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 9 Grad zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.10.2021 08:00

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.10.2021 | 08:00 Uhr