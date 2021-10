Stand: 29.10.2021 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kita-Personal in Schleswig-Holstein fehlt

Der Fachkräftemangel beim Kita-Personal wird immer größer. Laut Agentur für Arbeit waren im September 852 Stellen im Land unbesetzt. Das sind fast 100 mehr als noch vor zwei Jahren. Beispiel Rendsburg: In den städtischen Kitas sind nach Angaben der Gewerkschaft ver.di Gruppenschließungen und verkürzte Öffnungszeiten der Kitas keine Seltenheit. Sabine Kaiser von ver.di schätzt, dass in Schleswig-Holstein sogar mehr als 5.000 Fachkräfte fehlen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.10.2021 06:00

Weihnachtsmärkte in SH planen mit wenigen Einschränkungen

Die großen städtischen Weihnachtsmärkte werden nach jetzigem Planungsstand relativ normal ablaufen. In gut drei Wochen geht es los - zum Beispiel in Kiel, Flensburg, Lübeck, Neumünster, Heide oder Elmshorn. Nach Angaben der Veranstalter wird es draußen keine Maskenpflicht und keine Eingangskontrolle geben. In Innenräumen gilt dagegen 3G. Zum Teil werden die Stände etwas entzerrt, damit mehr Platz ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.10.2021 07:00

Flensburg gewinnt in der Champions League

In der Handball-Champions-League hat die SG Flensburg-Handewitt ihren ersten Sieg in der Gruppenphase geschafft. Die Flensburger gewannen gegen Motor Saporoschje aus der Ukraine mit 34:27. In der Tabelle der Gruppe B liegen die Flensburger trotz des Sieges weiter auf dem letzten Platz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.10.2021 06:00

Geflügel in Dithmarschen: Vermutlich ab morgen Stallpflicht

Geflügel muss im Kreis Dithmarschen vermutlich von morgen an drinnen gehalten werden Das hat der Kreis angekündigt. Eine entsprechenden Allgemeinverfügung wird vorbereitet. Hintergrund ist die Geflügelpest. Nachdem zu Beginn der Woche rund 700 Gänse in einem Betrieb in Brunsbüttel getötet werden mussten, sind nun in Dithmarschen mehrere tote infizierte Wildtiere gefunden worden - sowohl in der Nähe der Küste als auch im Landesinneren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.10.2021 06:30

Coronazahlen steigen weiter in SH

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie ist am Donnerstag auf 66,8 gestiegen - nach 63,3 am Vortag. Genau eine Woche zuvor hatte diese Zahl noch bei 48,6 gelegen. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden am Donnerstag 360 neue Infektionen registriert. Zwei weitere Menschen starben mit oder an Corona. Die Zahl der Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus waren, bleibt bei 73. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.10.2021 08:00

Corona-Ausbruch in Geesthachter Alten- und Pflegeheim

Gleich mehrere Bewohner und Beschäftigte haben sich in einem Heim in Geesthacht mit dem Corona-Virus infiziert. Laut Kreis Herzogtum Lauenburg sind bislang sechs Senioren positiv getestet worden, außerdem zwei Mitarbeiter sowie ein externer Dienstleister. Dieser hatte Ende vergangener Woche Corona-Symptome an sich festgestellt und sich daraufhin testen lassen. Die infizierten Heimbewohner wurden auf ihren Zimmern isoliert, Besuche sind in der Einrichtung vorerst nicht erlaubt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.10.2021 06:00

Bus fängt Feuer auf A1

Auf der A 1 bei Oldenburg (Kreis Ostholstein) hat die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag einen brennenden Bus gelöscht. Laut Polizei war nur der Fahrer an Bord, als der Bus bei Lensahn in Brand geriet. Der Mann konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Zwischenzeitlich war die Autobahn in beiden Richtungen voll gesperrt, gegen 2.30 Uhr in der Nacht wurde die A1 dann auch in Richtung Hamburg wieder freigegeben. Die Ursache für das Feuer ist unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.10.2021 08:30

Wetter: Es wird sonnig in SH

Die Schleswig-Holsteiner können sich erneut auf einen sonnigen Herbsttag freuen. Erst zum Abend ziehen Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad in Selent (Kreis Plön) und Wacken (Kreis Steinburg) sowie auf 15 Grad in Hörnum auf Sylt.

