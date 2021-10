Stand: 28.10.2021 06:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Günther hält Regierungserklärung zur Ostseepolitik

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will heute im Landtag eine Regierungserklärung zur Ostseepolitik halten. Sie steht unter der Überschrift: "Schleswig-Holsteins Perspektiven im Chancenraum Ostsee für Wohlstand, Klimaschutz und Innovationen". Der Ostseeraum hat für das nördlichste Bundesland traditionell große Bedeutung. Künftig soll etwa die feste Belt-Querung zwischen der Insel Fehmarn und Dänemark dazu beitragen, die Verbindungen von Schleswig-Holstein nach Skandinavien zu verbessern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.10.2021 10:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 63,3

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 351 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 63,3 (Datenstand 27.10.) gestiegen. Am Dienstag lag sie bei 61,9. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei neue Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl liegt bei 1.719. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.10.2021 08:00

THW Kiel beendet in Skopje seine Erfolglosserie

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat nach zuvor drei Partien ohne Sieg am Mittwochabend in der Champions League gewonnen. Die "Zebras" siegten mit 29:26 (10:13) gegen den HC Vardar Skopje. Das Team von Trainer Filip Jicha rückte am sechsten Spieltag mit jetzt 9:3 Punkten auf den zweiten Platz vor. Sollten die Kieler auch nach dem 14. Spieltag auf einem der ersten beiden Plätze stehen, würden sie direkt ins Viertelfinale einziehen. Für den Dritten, Vierten, Fünften und Sechsten der Achtergruppe geht es ins Achtelfinale. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.10.2021 08:00

Corona: Eltern fordern Lolli-Tests für Kitas - Land lehnt das ab

Nicht nur Eltern, auch Träger der Kitas in Schleswig-Holstein wünschen sich kindgerechte Corona-Selbsttests - sogenannte Lolli-Tests. Das Sozialministerium begründet seine ablehnende Haltung: Es verweist auf Aussagen des Robert Koch-Instituts (RKI). "Lolli-Tests und Spuck-Tests werden nicht verteilt durch das Land. Denn: Unter anderem die Selbstentnahme von Speichelproben - wie sie bei einem Lolli-Test oder Spuck-Test notwendig ist - ist derzeit für Antigen-Schnelltests für Kleinkinder nicht klinisch validiert." Speichel eignet sich laut RKI nicht für die Untersuchung im Antigentest, da er nur unzureichende Ergebnisse liefert. Auch bestehe die Gefahr, dass kleine Kinder den Speichelsammler beim Lutschen oder Beißen verschlucken könnten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.10.2021 08:00

Kommt eine neue Geflügelpest-Welle?

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) schätzt das Risiko eines erneuten Auftretens von HPAIV H5 in Europa und Deutschland im Laufe der Herbstmonate als hoch ein. "HPAIV H5N1-infizierte Pfeifenten, Nonnengänse und Große Brachvögel an der schleswig-holsteinischen Wattenmeerküste, ein Seeadler in Mecklenburg-Vorpommern und eine Lachmöwe in Niedersachsen könnten die Vorboten eines neuen überregionalen Geschehens darstellen", schreibt das FLI. Das Institut vermutet das Virus auch in gesund erscheinenden Wasservögeln, da HPAIV H5 in gesammeltem Kot dieser Tiere gefunden wurde. Das FLI vermutet auch, dass das Virus nicht mehr ausschließlich über Zugvögel eingeschleppt wird. Zuletzt mussten wegen der Geflügelpest am Montag 700 Gänse in einem Betrieb in Brunsbüttel getötet werden. Der Geflügelwirtschaftsverband Schleswig-Holstein ist besorgt. Denn sollte sich die Annahme des FLI bestätigen, könnte das das Ende der Haltung von Gänsen und Enten in Schleswig-Holstein sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.10.2021 08:00

Wetter: Sonnig und trocken

Heute wird es nach wolkigem oder trübem Start von der Elbe her zunehmend heiter oder sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Großenbrode bis 17 Grad in Elmshorn. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd- bis Südwest. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 13 Grad in Hohwacht und 15 Grad in Wacken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.10.2021 08:05

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.10.2021 | 08:00 Uhr