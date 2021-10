Stand: 27.10.2021 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Betrug mit Lkw-Lenkzeiten: Mehr Kontrollen und bessere Technik?

Schwere Lkw-Unfälle, teils mit Todesfolge: Zuletzt gab es einige besorgniserregende Schlagzeilen von Schleswig-Holsteins Straßen. Der Unternehmensverband Logistik (UVL) fordert jetzt unter anderem mehr und umfangreichere Kontrollen der Polizei. Denn bei mindestens zwei der jüngsten Unfälle kamen Fahrer mit ihren Lkw von der Straße ab, weil sie nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen waren. Laut UVL-Geschäftsführer Thomas Rackow sind es vor allem osteuropäische Firmen im überregionalen Transportverkehr, die bei den Regeln tricksen. Ein Grund für die absichtlichen Lenkzeitüberschreitungen ist laut Rackow der Fahrermangel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.10.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter

Nach Angaben der Landesmeldestelle liegt der Inzidenzwert in Schleswig-Holstein nun bei 61,9 (Datenstand 26.10.). Am Vortag betrug er 58,0. Die höchsten Werte haben die Kreise Stormarn (86,9), Pinneberg (84,2) und Herzogtum-Lauenburg (81,3), die niedrigsten meldeten Steinburg (34,4), Schleswig-Flensburg (40,0) und Ostholstein (42,7). In Krankenhäusern werden aktuell 71 Menschen behandelt - davon 17 auf Intensivstationen, elf werden beatmet. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 1,55. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.10.2021 08:00

Bönningstedt: Erzieher soll fünf Kinder missbraucht haben

In einer Kita in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) soll ein Erzieher fünf Kinder sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen. Die Eltern eines Kindes hatten laut Staatsanwaltschaft den Erzieher der Kita Zwergenhütte angezeigt. Daraufhin hätten sich weitere Eltern gemeldet. Noch sei man ganz am Anfang der Ermittlungen, so die Staatsanwaltschaft. Zunächst würden Eltern und Kinder befragt. Der Verein Wendepunkt aus Elmshorn, eine Anlauf- und Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt, hat die psychologische Betreuung der Betroffenen übernommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.10.2021 06:00

A7 musste wegen Kühen gesperrt werden

Wegen einer ausgebüxten Rinderherde musste in der Nacht zu heute gegen 23.30 Uhr die A7 in Höhe Großenaspe Richtung Norden für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Laut Leitstelle war zuvor ein Autofahrer mit einer Kuh zusammengestoßen. Das Tier starb, der Fahrer wurde leicht verletzt. Nachdem der Besitzer der Tiere ermittelt wurde, hat er geholfen, die Kühe von der Fahrbahn zu bekommen. Wie die Rinder auf die Autobahn kamen, muss jetzt noch geklärt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.10.2021 06:00

Brunsbüttel: Update von der Schleusenbaustelle

Es ist ein Milliardenprojekt und die größte Wasserbaustelle Europas: In Brunsbüttel entsteht eine 5. Schleusenkammer, die Elbe und Nord-Ostsee-Kanal verbindet. Diese Woche wird die Verankerung für die Bodenplatte der Schleusenkammer vorbereitet. Laut Wasserstraßen-Neubau-Amt NOK sollen die Pfahl-Arbeiten bis Juni kommenden Jahres dauern. Die neue Schleusenkammer wird voraussichtlich in fünf Jahren fertig sein. Sie soll die bestehenden Kammern entlasten, die inzwischen mehr als 100 Jahre alt sind und dringend saniert werden müssen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.10.2021 06:00

Stutthof-Prozess: Schwere Vorwürfe gegen Gericht

Im Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin, die sich wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen verantworten muss, hat die Nebenklage dem Gericht schwere Vorwürfe gemacht. Ein Anwalt der Nebenklage warf dem vorsitzenden Richter vor, die Nebenklage "mundtot" machen zu wollen, nachdem eine Eröffnungserklärung abgelehnt worden war. Ein weiterer Nebenklage-Vertreter appellierte an das Gericht, auf Kooperation statt Konfrontation zu setzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.10.2021 06:00

Nord-Grüne mit weiblicher Doppelspitze zur Landtagswahl

Bei den Grünen in Schleswig-Holstein zeichnet sich für die Landtagswahl im Mai 2022 eine weibliche Doppelspitze ab. Demnach sollen Finanzministerin Monika Heinold und Landtags-Vizepräsidentin Aminata Touré die Grünen zu einem starken Wahlergebnis führen. "Das war ein schönes Fotoshooting gestern :)", twitterten beide am Dienstag - zusammen mit einem gemeinsamen Foto. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.10.2021 06:00

Corona in SH: Maskenpflicht an Schulen fällt zum Teil

Die Jamaika-Koalition hat über die aktuelle Corona-Lage und das weitere Vorgehen an den Schulen in Schleswig-Holstein informiert. Ab Montag, 1. November, wird die Maskenpflicht im Unterricht am Sitzplatz entfallen. Die Testpflicht bleibt für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene bestehen. Das verkündete Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gestern. Sollte es zu Infektionsfällen in Klassen kommen, werde es in der betroffenen Gruppe für fünf Tage eine Maskenpflicht am Platz geben. Außerdem müssen sich alle Schüler der Klasse innerhalb dieser fünf Tage täglich testen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.10.2021 06:00

Holstein Kiel verpasst Pokal-Achtelfinale

Nach dem Einzug ins Halbfinale in der letzten Saison ist Holstein Kiel dieses Mal im DFB-Pokal ausgeschieden. Der Fußball-Zweitligist verlor in der zweiten Runde 1:5 beim Bundesligisten Hoffenheim. Eingeleitet wurde die Niederlage durch zwei Eigentore von Johannes van den Bergh und Hauke Wahl. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.10.2021 06:00

Wetter: Erst Sprühregen, dann Sonne

Heute ist es zunächst dicht bewölkt, teils mit etwas Sprühregen. Im Tagesverlauf bleibt es aber weitgehend trocken. Vom Süden her lockert es später sogar etwas auf und hier und da lässt sich die Sonne blicken. Es ist nur mäßig windig, an der See kann es allerdings stürmische Böen geben. Höchstwerte: 14 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) bis 16 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.10.2021 06:00

