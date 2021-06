Stand: 01.06.2021 06:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Digitaler Impfausweis: Hausärzte befürchten Chaos

Die Einführung des digitalen Impfausweises könnte nach Meinung des Hausärzteverband Schleswig-Holstein für Chaos in Arztpraxen sorgen. Für Geimpfte sei es zeitlich nicht machbar, den Nachweis rechtzeitig zu den Sommerferien zu bekommen, erklärte der Vorsitzende Thomas Maurer. Das Gesundheitsministerium in Kiel teilte mit, der Bund habe noch nicht klar gemacht, wie genau der digitale Impfausweis nachträglich ausgestellt werden soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 1.06.2021 06:00

Gewaltsamer Tod einer Frau: Urteil in Lübeck erwartet

Im Prozess um Tod einer 27 Jahre alten Frau am Landgericht Lübeck wird heute das Urteil erwartet. Vor Gericht steht ein 30 Jahre alter Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im September vergangenen Jahres die Mutter seiner beiden Kinder heimtückisch und aus niederen Beweggründen getötet zu haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 1.06.2021 06:00

Corona in SH: Positiver Trend hält an

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 17,0. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor (Stand 31.5.). Am Vortag hatte diese Zahl bei 18,0 gelegen. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, erhöhte sich um 42 auf 63.095. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gab es bisher 1.595 Todesfälle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 1.06.2021 06:00

Knapp 60.000 AstraZeneca-Dosen aus Dänemark für SH

Dänemark stellt Schleswig-Holstein überraschend weitere 59.300 AstraZeneca-Dosen zur Verfügung. Für Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist der am Montag unterschriebene Vertrag "ein weiteres Beispiel für die gute Zusammenarbeit und das vertrauensvolle Verhältnis" mit dem nördlichen Nachbarn. In Dänemark wird das Präparat wegen seiner Nebenwirkungen seit längerer Zeit nicht eingesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 1.06.2021 06:00

Das Wetter: Viele Wolken, aber auch Sonne

Heute ist es heiter bis wolkig. Neben längeren trockenen Abschnitten sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Glücksburg und 20 Grad in Geesthacht. Der Ostwind weht mäßig bis frisch, zuweilen mit starken Böen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 1.06.2021 06:00

