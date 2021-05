Stand: 09.05.2021 10:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bürgermeisterwahlen in Neumünster und Kellinghusen

In Neumünster wird heute ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Fünf Kandidaten stehen zur Wahl. Neben Amtsinhaber Olaf Tauras (CDU), sind das SPD-Kandidat Tobias Bergmann, Grünen-Ratsmitglied Sven Radestock, der parteilose Memet Celik und NPD Ratsmitglied Mark Michael Proch. Auch in Kellinghusen (Kreis Steinburg) wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Axel Pietsch (Wählervereinigung BFK). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2021 11:00

Brand in Henstedt

In Henstedt im Kreis Steinburg hat ein Feuer ein Reetdachhaus zerstört. Der Brand in der Straße Seelust brach in der Nacht gegen halb vier aus. 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort, konnten das Gebäude aber nicht mehr retten. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2021 11:00

Handball: Flensburg wieder vorn

In der Handball-Bundesliga bleibt die SG Flensburg Handewitt auch im 51. Heim-Spiel in Folge ohne Niederlage. Mit dem 32:24-Sieg über die HSG Wetzlar hat die SG auch wieder die Tabellenspitze übernommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2021 10:00

Flensburg: Bombe ist entschärft

Nach rund eineinhalb Stunden gaben die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes in Flensburg Entwarnung: Kurz vor 17 Uhr hatten sie die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Sportplatz des TSB Flensburg entschärft. Der Blindgänger kommt nach Munster in die Lüneburger Heide. Das Ende der Entschärfung wurde mit einem Böllerknall und einem grünen Signalstern im Himmel signalisiert. Für die Entschärfung mussten 16.500 Bewohner in Flensburg ihre Wohnungen verlassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2021 08:00

Wetter: Sonne, aber auch Schauer oder Gewitter

Heute ist es fast überall sonnig. Am Nachmittag und Abend sind aber vor allem von der Nordsee und Unterelbe bis nach Angeln wieder mehr Wolken und einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Es ist deutlich wärmer als in den vergangenen Tagen. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad auf den Inseln bis 25 Grad in Lauenburg. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer und stark böiger Wind aus Süd bis Südost. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr: 16 Grad in List auf Sylt bis 24 Grad in Schwarzenbek.

