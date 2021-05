Stand: 03.05.2021 15:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nachholspiel: Holstein Kiel kickt am 13. Mai gegen Regensburg

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das letzte noch nicht terminierte Zweitliga-Nachholspiel von Holstein Kiel zeitgenau angesetzt. Das wegen einer Corona-Quarantäne der Kieler Mannschaft ausgefallene Heimspiel gegen Jahn Regensburg wird am 13. Mai im Holstein-Stadion ausgespielt.

Illegales Autorennen am Wochenende auf der A7 in Richtung Kiel

Auf der Autobahn 7 in Richtung Kiel haben sich drei Autofahrer am Sonnabend ein illegales Rennen geliefert. Laut Polizei rasten die jungen Männer mit ihren Sportwagen in Höhe Bad Bramstedt auf allen drei Fahrspuren mit mehr als Tempo 200 über die Autobahn und gefährdeten dabei andere Verkehrsteilnehmer. Der Polizei gelang es, zwei der Fahrer auf der A 215 in Höhe Blumenthal zu stoppen - ein Porsche schaffte es noch ins Kieler Stadtgebiet, dort wurde aber auch er dann schließlich von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Ihnen drohen nun Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren oder eine empfindliche Geldstrafe.

Bäderverordnung in Schleswig-Holstein bleibt ausgesetzt

Die Geschäfte in Schleswig-Holsteins Tourismusorten werden zunächst weiter sonntags nicht öffnen dürfen. Das käme ohnehin nur für die touristischen Modellregionen infrage, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. "Mit den Verantwortlichen dort ist auch abgesprochen, dass es jetzt nicht sinnvoll ist, die Bäderverordnung in Kraft zu setzen, weil das Anreize schafft für Tagestouristen, noch zusätzlich zu uns zu kommen." Deshalb bleibe die Bäderverordnung bis mindestens zum 16. Mai ausgesetzt. In Schleswig-Holstein dürfen Läden laut Bäderverordnung in 95 Städten und Gemeinden vom 15. März bis zum 31. Oktober und vom 17. Dezember bis zum 8. Januar sonntags jeweils sechs Stunden lang öffnen.

Prio-Gruppe 3 ist dran: 65.000 Corona-Erstimpfungstermine

Jetzt kann sich auch Prioritätsgruppe 3 impfen lassen. Für die beiden Wochen vom 10. bis 23. Mai stehen in den Impfzentren aktuell etwa 65.000 Erstimpfungstermine zur Verfügung. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Ab dem 6. Mai ab 17 Uhr können online Termine für Erstimpfungen in den Impfzentren von Personen der Prioritätsgruppen 1, 2 und dann auch 3 gebucht werden.

Durchsuchung in Schafflund: SEK findet eine Waffe

Polizei und SEK haben heute Morgen in und um Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) vier Häuser durchsucht. Es bestand der Verdacht, dass die Bewohner Drogen und Waffen besitzen. Bei einer der vier Haus-Durchsuchungen in Schafflund war das Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) im Einsatz. Dabei wurden die Beamten nach eigenen Angaben von einem Hund bedroht. Sie schossen auf das Tier. Es starb. Der Hundehalter wurde festgenommen. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte Drogen sowie eine Waffe.

Neue Baustelle auf der A215

Autofahrer müssen auf der A 215 Kiel-Neumünster erst einmal wieder mehr Zeit einplanen. Sie können zwischen Autobahndreieck Bordesholm und Anschlussstelle Blumenthalab heute teilweise nur über eine Spur fahren. Die Autobahn wird laut Autobahngesellschaft Nord grundsaniert - und zwar bis Ende kommenden Jahres.

Fünf Monate Umleitung: Kreisstraße 80 bei Reinbek wird saniert

Zehntausende Verkehrsteilnehmer fahren im Schnitt täglich über die Kreisstraße 80 zwischen Reinbek und Glinde im Kreis Stormarn. Fünf Monate lang wird der Abschnitt nun zwischen der Anschlussstelle der Autobahn 24 und der Kreisstraße 26 (Sachsenwaldstraße) dafür voll gesperrt. Bis zum 16. Oktober will der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) die Fahrbahn erneuern. Die Gesamtkosten der Maßnahme von rund 2,4 Mio. Euro trägt der Kreis Stormarn.

HSV trennt sich von Trainer Thioune - Hrubesch übernimmt

Der Hamburger SV hat seinen Cheftrainer Daniel Thioune entlassen. Das hat der Club heute mitgeteilt. Bis zum Ende der Saison wird Nachwuchs-Trainer Horst Hrubesch das Amt übernehmen. Der HSV, der als Herbstmeister in die Rückrunde gestartet war, holte dort bislang nur 16 Punkte aus 14 Spielen. Holstein Kiel kann am Dienstag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit einem Sieg gegen den SV Sandhausen am HSV vorbeiziehen und hat zudem noch zwei weitere Nachholspiele in der Hinterhand.

Feuer in Flüchtlingsunterkunft Gudow: Mann in Psychiatrie eingewiesen

Nach demFeuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) wurde der Tatverdächtige in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem 32-Jährigen eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Der Mann war am Sonnabend verhaftetet und am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt worden - wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung.

Motorradfahrer fährt in Kleintransporter - lebensgefährlich verletzt

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Ellerau (Kreis Segeberg) in einen Kleintransporter gefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Transporter sei am Sonntagmittag vor dem Motorrad gefahren, als der 19 Jahre alte Fahrer des Transporters wegen eines Liegefahrrads plötzlich gebremst habe, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der Motorradfahrer habe nicht mehr bremsen können und sei mit solcher Wucht aufgeprallt, dass er die Hintertüren des Transporters durchschlagen habe. Der 26-Jährige landete auf der Ladefläche und wurde dort von seinem Motorrad eingeklemmt, wie es weiter hieß. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sprinterfahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 58

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntag (2.5.) 98 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Damit ist der Inzidenzwert weiter rückläufig. Er liegt bei 58. Am Vortag lag er noch bei 58,6. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.513 Todesfälle - das ist ein Fall mehr als am Vortag.

Modellregion Nordfriesland: Viele Gäste, aber kein Ansturm

Touristiker beurteilen den Start Nordfrieslands als Urlaubs-Modellregion als gelungen. Es war einiges los, aber es gab kein Anreise-Chaos zu den touristischen Hotspots, bilanzieren die Gastgeber. Die Urlauber müssen sich vor und während des Aufenthalts in der Modellregion regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Auf zwei Inseln hat es laut Kreis insgesamt fünf positive Schnelltests gegeben, die Betroffenen sind in Quarantäne und warten auf die Ergebnisse ihrer PCR-Tests. Seit Sonnabend sind im Kreis Nordfriesland wieder Übernachtungen für Urlauber erlaubt.

Etwas mehr Normalität für Schüler im Kreis Herzogtum Lauenburg

Schüler im Kreis Herzogtum Lauenburg dürfen jetzt zumindest tageweise wieder in der Schule lernen. Die sogenannte Notbremse gilt dort seit Sonntag nicht mehr, weil die Sieben-Tage-Inzidenz länger unter dem Wert von 100 lag. Die Abschlussklassen haben jetzt wieder Präsenzunterricht. Für alle anderen Jahrgangsstufen gibt es Wechselunterricht.

Das Wetter: Sonne, Wolken, stellenweise Blitz und Donner

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Neben längeren trockenen Abschnitten sind auch Schauer, vereinzelt mit Blitz und Donner, möglich. Zur Ostsee hin regnet es anfangs, später gibt es auch dort trockene Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Quickborn und bei 11 Grad in Schleswig.

