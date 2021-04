Stand: 11.04.2021 11:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Auto fährt in Wohnhaus - Mutter und Kleinkind leicht verletzt

In der Nacht zum Sonntag ist in Ratekau (Kreis Ostholstein) ein Auto in ein Wohnhaus aus Holz gekracht. Dabei wurden die Unfallfahrerin und ihr 1,5 Jahre altes Kind leicht verletzt, das teilte die Rettungsleitstelle mit. Warum sich der Unfall ereignete, ist noch unklar. Das Holzhaus ist zur Zeit unbewohnbar, Kräfte des THW stützen Wände und Decke ab. Der Unfall ereignete sich laut Feuerwehr gegen 3,30 Uhr. Mit welcher Geschwindigkeit das Auto in das Wohnhaus fuhr, ist noch nicht klar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2021 09:00

Wohnwagen brennt auf Campingplatz

Auf einem Campingplatz in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zum Sonntag ein Wohnwagen ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte sich der Bewohner selbst aus dem brennenden Fahrzeug retten, kam allerdings mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Warum das Feuer ausbrach, muss noch geklärt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2021 10:00

Corona SH: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 71,8

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonnabend (10.4.) 375 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Landesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen auf 71,8. Am Vortag lag er bei 65,8. Die Kreis Herzogtum Lauenburg und Segeberg über der 100er-Inzidenz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2021 10:00

Karl-May-Spiele fallen 2021 wieder aus - Ersatzprogramm geplant

Wegen der Corona-Pandemie feiert das Stück "Der Ölprinz" erst 2022 Premiere bei den Karl-May-Spielen am Kalkberg in Bad Segeberg. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, sagt Geschäftsführerin Ute Thienel. Wegen der Verschiebung der Spiele entsteht bei der Kalkberg GmbH in diesem Jahr ein Verlust von 1,7 Millionen Euro. Durch Rücklagen können die Verantwortlichen die Verluste auffangen, so Thienel. Statt der Karl-May-Spiele soll es in der Kalkbergarena im Sommer ein Ersatzprogramm geben. Mit kleineren Veranstaltungen will die Geschäftsführung den finanziellen Verlust zumindest ein bisschen kompensieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2021 19:30

THW Kiel nach Sieg bei TSV Hannover-Burgdorf wieder Erster

Handball-Bundesligist THW Kiel ist am Samstagabend im Spiel bei einer ersatzgeschwächten TSV Hannover-Burgdorf zu einem 35:29 (16:16) gekommen. Der Titelverteidiger steht zumindest für eine Nacht wieder an der Tabellenspitze. Am Sonntag gegen 15 Uhr könnte das Bild wieder anders aussehen - sofern der große Rivale SG Flensburg-Handewitt sein Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig (13.30 Uhr) gewinnen sollte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2021 11:00

