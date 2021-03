Stand: 02.03.2021 06:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: 98 neue bestätigte Fälle

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Montag (1.3.) 98 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt damit bei 49,7. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.305 Todesfälle, 20 mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2021 06:00

Kreis Schleswig-Flensburg: Kostenlose Schnelltests im Bus

Ein Bus für kostenlose Corona-Schnelltests tourt derzeit durch den Kreis Schleswig-Flensburg. Heute und morgen steht er noch in Harrislee. Am Donnerstag fährt das Testmobil laut Kreisverwaltung nach Tarp zur Treenehalle. In der kommenden Woche steht der Bus dann am Schulzentrum Schafflund. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2021 06:00

Drei Tiere sterben bei Brand in Ellerau

In Ellerau (Kreis Segeberg) hat heute Nacht ein Reihenhaus gebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle kamen drei Bewohner leicht verletzt ins Krankenhaus, sie hatten Rauch eingeatmet. Die drei Tiere der Familie, eine Katze und zwei Hunde, sind bei dem Brand gestorben. Die Feuerwehr war etwa zwei Stunden im Einsatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2021 06:00

Warnstreiks in norddeutscher Metall- und Elektroindustrie angelaufen

Heute haben erste Warnstreiks in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie begonnen. Die IG Metall Küste fordert Lohnsteigerungen und Maßnahmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten. Die Arbeitgeberseite lehnt höhere Löhne angesichts der Corona-Krise derzeit ab. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2021 08:00

Eine Vermisste nach Explosion in Nortorf - Lebensgefährte in Klinik

Eine Explosion und ein anschließendes Feuer haben am Montag ein Reihenendhaus in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zerstört. Eine 54 Jahre alte Bewohnerin wird vermisst. Die Suche nach ihr wurde am Montagabend wegen Dunkelheit unterbrochen. Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2021 07:00

Weitere Schul-Öffnungen ab kommender Woche angekündigt

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat weitere Lockerungsschritte an Schulen angekündigt. Demnach sollen die 5. und 6. Klassen am kommenden Montag (8.3.) zurückkehren. Bei der Frage, ob es im Präsenz- oder Wechselunterricht losgeht, orientieren sich die 5. und 6. Klassen an den entsprechenden Regelungen für Grundschulen in der Region. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2021 06:00

Norderstedt bald kreisfreie Stadt?

Die Stadtvertretung von Norderstedt will mehr Eigenständigkeit und darum eine mögliche Kreisfreiheit prüfen lassen. Aktuell gehört die Stadt mit ihren rund 80.000 Einwohnern zum Kreis Segeberg. Der Kreis will dagegen an einer gemeinsamen Zukunft festhalten - sieht wirtschaftliche und verwaltungstechnische Vorteile. Heute Abend will die Stadtvertreung den Weg für ein Gutachten frei machen, das dann klären soll, welche Option auf Dauer besser ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2021 06:00

Das Wetter: Nebel und kühl

Heute ist es zunächst stark bewölkt und neblig-trüb. Zum Mittag lockert es auf, die Sonne kommt raus. Am Nachmittag ist vor allem im Norden des Landes und an den Küsten Hochnebel möglich. Die Temperaturen betragen maximal 2 Grad auf Fehmarn und 9 Grad in Henstedt-Ulzburg. Der Wind weht schwach aus Nord bis Südost. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2021 06:00

