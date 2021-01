Stand: 27.01.2021 07:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

558 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 558 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg am Dienstag auf 92,5 (Montag 89,7). Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Dienstagabend veröffentlichte (Datenstand: 26. Januar, 21.34 Uhr). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 25 auf 794. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 06:00

Corona: In vier Stufen raus aus dem Lockdown

Die Landesregierung hat einen detaillierten Perspektivplan vorgestellt, wie es nach dem Lockdown weitergehen könnte. Die Jamaika-Koalition verständigte sich auf ein Vorgehen zur schrittweisen Öffnung stillliegender Lebensbereiche in mehreren Stufen. Diese orientieren sich an der 7-Tage-Inzidenz. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betonte, dass dieser Perspektivplan die Grundlage für die Diskussion zwischen Bund und Ländern sein soll. Ziel sei eine bundesweit einheitliche Regelung. Vorrang bei allen Entscheidungen müssten die Bereiche Kinderbetreuung und Schule haben, sagte Günther. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 06:00

Straßenmagazin "Hempels" besteht seit 25 Jahren

Das Kieler Straßenmagazin "Hempels" feiert 25-jähriges Jubiläum. Im Februar 1996 erschien die erste Zeitung. 250 Menschen verkaufen das Blatt im ganzen Land, etwa in Flensburg, Lübeck, Husum oder Eckernförde. Die Verkäufer haben zum Teil psychische Erkrankungen, einige sind wohnungslos und manche drogenabhängig. Wer weniger als den Hartz-IV-Satz zur Verfügung hat, kann "Hempels" verkaufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 06:00

Politiker in SH erinnern an Holocaust-Opfer

Heute vor 76 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Auch Politiker in Schleswig-Holstein rufen deshalb dazu auf, der Opfer der Nationalsozialisten zu gedenken. Veranstaltungen fallen Corona-bedingt aus. Aber jeder könne heute einen Beitrag leisten, betont der Landesbeauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Peter Harry Carstensen. Er schlägt vor, zum Beispiel Stolpersteine vor der Haustür zu pflegen. Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) wird heute im Parlament an die Opfer des NS-Regimes erinnern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 06:00

Lkw fährt in Wohnhaus in Risum-Lindholm

In Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) ist in der Nacht gegen 4.30 Uhr ein Lkw in ein Wohnhaus gefahren. Noch ist laut Polizei unklar, warum der Fahrer die Kontrolle über seinen Laster verlor, und wie groß der entstandene Schaden ist. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Anwohner blieben unverletzt. Das Technische Hilfswerk ist vor Ort, um zu klären, wie die Einsatzkräfte den verkeilten Laster aus dem Wohnhaus bergen können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 07:00

Lübeck: Mann stiehlt Baustellenfahrzeug und flüchtet

Ein 34-Jähriger hat in Lübeck um 3.15 Uhr in der Werner-Kock-Straße ein Baustellenfahrzeug gestohlen. Auf der hinteren Ladefläche befanden sich allerdings mindestens zwei Bauarbeiter, die bei der anschließenden Flucht vom Wagen fielen. Die Polizei konnte den Wagen per GPS orten. Nach einer Verfolgungsjagd nahmen die Beamten den 34-jährigen Fahrer im Herzogtum Lauenburg fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 06:00

Landtag diskutiert über Schulpolitik und Impfkampagne

Der schleswig-holsteinische Landtag debattiert am Mittwoch über die Situation an den Schulen in der Corona-Pandemie. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will ein Konzept für die weitere Gestaltung des Unterrichts vorlegen und erläutern. Außerdem geht es um die Impfsituation im Land. Derzeit kommen die Impfungen gegen das Virus nicht wie erhofft voran, weil zu wenig Serum zur Verfügung steht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 06:00

Holstein Kiel peilt Sprung auf Platz zwei an

Mit einem Auswärtssieg bei Bundesliga-Absteiger SC Paderborn wollen die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel am Mittwoch den Druck auf Klassenprimus Hamburger SV und den zweitplatzierten VfL Bochum aufrechterhalten. Mit einem Sieg könnten die drittplatzierten Kieler zumindest vorübergehend den VfL überholen. Die Zweitliga-Bilanz zwischen den beiden Clubs ist ausgeglichen. In den bisher drei Aufeinandertreffen gab es je einen Sieg sowie ein Unentschieden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 18:00

Wetter

Heute neben dichten Wolken, nur vorübergehend Auflockerungen mit Sonne möglich, von der Nordsee her vor allem zum Nachmittag und Abend hin etwas Schnee, Schneeregen oder Regen. Höchstwerte 2 Grad in Satrup, 3 Grad in Elmshorn bis 4 Grad in Grömitz. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee teils auch frischer Wind aus meist Süd bis Südwest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2020 18:00

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.01.2021 | 07:00 Uhr