Seniorin stirbt bei Feuer in Großhansdorf

Bei einem Feuer in einer Seniorenwohnanlage in Großhansdorf (Kreis Storman) ist eine 91 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Eine Wohnung im fünften Stockwerk war aus noch ungeklärten Gründen in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner der umliegenden Wohnungen wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2021 09:00

Kiel spielt gegen Osnabrück

Nach einer einwöchigen Weihnachtspause treffen heute die Zweitligisten Holstein Kiel und VfL Osnabrück aufeinander. Beide wollen im Nordduell punkten und erfolgreich ins Jahr 2021 starten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2021 09:00

Jugendlicher verletzt sich mit Schreckschusspistole

In Norderstedt hat sich ein alkoholisierter Jugendlicher am Samstagabend mit einer Schreckschusspistole selbst schwer verletzt. Laut Polizei war der 19-Jährige mit einem weiteren Jugendlichen in der Nähe des Ossenmoorparks unterwegs. Der 19-Jährige habe mit der Pistole herumgespielt - dabei habe sich ein Schuss gelöst, der ihn im Gesichtsbereich verletzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2021 11:00

Verpuffung in Ethanolofen - 34-Jähriger schwer verletzt

In Schwesing (Kreis Nordfriesland) ist ein 34 Jahre alter Mann wegen einer Verpuffung in einem Ethanolofen schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann am Samstagabend den Brennstoff in dem Ofen nachfüllen, als es zu der Verpuffung kam. Der Mann erlitt schwere Brandverletzungen. Auch der Dachstuhl des Hauses fing Feuer, konnte laut Polizei aber rasch gelöscht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2021 11:00

Corona in SH: 293 neue Infektionen bestätigt

In Schleswig-Holstein gibt es 293 neu gemeldete Corona-Fälle (Stand 2.1.). Eine Woche zuvor wurden laut Landesmeldestelle 202 Neuinfektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Landesregierung 25.529 Schleswig-Holsteiner nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Etwa 19.000 gelten nach einer Schätzung des Robert Koch Instituts (RKI) als genesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2021 11:00

Das Wetter : Von allem etwas

Heute Nachmittag lockert es teils auf, so dass die Sonne raus kommt, teils bleibt es stark bewölkt. Von der Ostsee her gibt es vereinzelt Schauer, meist bleibt es aber trocken. Später kommen vom Herzogtum Lauenburg her dichtere Wolken und etwas Regen. Auch in Stormarn und Steinburg kann es regnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2021 11:00

