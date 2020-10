Stand: 08.10.2020 07:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Travemünde: Teils eingestürztes Haus wird abgerissen

Das beschädigte Mehrfamilienhaus in Travemünde muss abgerissen werden. Laut dem Eigentümer, der Wohnungsbaugenossenschaft in Lübeck, soll das noch in dieser Woche passieren. Am Dienstag war bei Bauarbeiten eine Ecke des Hauses abgebrochen, später stürzten Teile des Daches ein. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2020 07:30

Corona: 45 neue Fälle in SH bestätigt

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 5.076 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 7.10.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 45 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 162 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2020 06:00

Bahnkunden halten sich meist an Maskenpflicht

In den Regionalzügen der Deutschen Bahn in Schleswig-Holstein halten sich die meisten Fahrgäste an die Maskenpflicht. Wie eine Bahn-Sprecherin nach einer Testfahrt von Kiel nach Hamburg sagte, haben im Schnitt 96 Prozent der Passagiere eine Maske auf. Die Deutsche Bahn will nach eigenen Aussagen trotzdem die Kontrollen abends und am Wochenende verstärken. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2020 06:00

Doppelt so viel Sand wie sonst vor Sylt aufgespült

Die Sandaufspülungen vor Sylt sind rechtzeitig vor der Sturmflutsaison fertig geworden. Laut Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz musste dieses Mal doppelt so viel Sand wie sonst aufgespült werden. Der Grund: Im vergangenen Herbst und Winter hatte es sehr viele Sturmfluten gegeben, die Sand weggerissen hatten. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2020 06:00

Handball: Flensburg gewinnt auch zweites Saisonspiel

Am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt am Mittwochabend gegen die HSG Nordhorn-Lingen mit 33:26 (18:14) gewonnen. Bester Flensburger Werfer war mit neun Toren Kreisläufer Domen Sikosek Pelko. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2020 06:00

Holstein Kiel II entscheidet Kellerduell für sich

In der Fußball-Regionalliga Nord hat die zweite Mannschaft von Holstein Kiel am Mittwoch gegen den Heider SV gewonnen. Die Partie endete 2:1. Eintracht Norderstedt spielte 1:1 beim Lüneburger SK 1:1. Der 1. FC Phönix Lübeck gewann sein Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli mit 3:0. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2020 06:00

Das Wetter: Regen und Sturmböen

Heute gibt es viele Wolken und nur wenig Auflockerungen und es fallen einzelne Schauer. Gegen Mittag zieht von der Nordsee her Regen über das Land. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad in Itzehoe und 15 Grad in Neustadt in Holstein. Der Wind weht zunehmend mäßig bis frisch, an der See gibt es starken Südwestwind mit stürmischen Böen. An der Nordseeküste gibt es auch Sturmböen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2020 06:00

