Lübeck: Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein Jugendlicher hat sich am Montagabend zwischen Lübeck und Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Den Beamten war nach eigenen Angaben ein Autofahrer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Die Polizisten forderten ihn zum Anhalten auf - der junge Mann am Steuer versuchte aber zu fliehen und fuhr über eine rote Ampel. Als die Polizei ihn dann stoppen konnte, stellte sich heraus: Der 17-Jährige war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und er hatte das Auto kurz zuvor gestohlen. Auf dem Weg zum Revier beleidigte der Jugendliche die Polizisten. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Mehrere Einbrüche in Eutin - Polizei sucht Zeugen

In Eutin (Kreis Ostholstein) sind am Wochenende Unbekannte in zwei Restaurants eingebrochen. Die Täter erbeuteten nach Angaben der Polizei einen insgesamt vierstelligen Geldbetrag. Die Einbrecher brachen am frühen Sonnabendmorgen gegen 4 Uhr in die Restaurants ein. Die Unbekannten hebelten nach ersten Ermittlungen ein Fenster auf, um in den Gastraum zu kommen und Bargeld zu stehlen. Ein paar Gehminuten weiter am Stadtgraben wurde die Scheibe einer Pizzeria eingeworfen und ein Tresor gestohlen. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, wird aktuell ermittelt. Ein Verdächtiger wurde gesichtet: Er soll 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß sein, ein schlanke Statur haben, eine gesteppte Jacke getragen haben, dazu eine helle Mütze, dunkle Handschuhe und einen dunklen Mundschutz. Die Polizei bittet um Hinweise. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Warnung: Unkraut nicht mit Gasbrenner beseitigen

Die Feuerwehr warnt davor, Wege und Auffahrten mit einem Gasbrenner von Unkraut zu befreien. In Lübeck-Moisling ist dabei laut Feuerwehr eine zehn Meter lange Hecke in Brand gesetzt worden. Der 54-jährige Anwohner, der eigentlich nur Unkraut entfernen wollte, kam mit leichten Brandverletzungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Hecken-Brand. Dabei verunreinigte das Löschwasser den benachbarten Karpfenteich. Um die Fische zu schützen, wurde die Lauge an der Wasseroberfläche abgepumpt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 10.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 821,9. Der Kreis Herzogtum Lauenburg meldet einen Wert von 646,2, Ostholstein von 881,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 751,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

