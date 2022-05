Stand: 13.05.2022 11:22 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Kabelbrand führt zu Zugausfällen

Wegen eines Kabelbrandes in Hamburg kommt es aktuell zu Einschränkungen im Fernverkehr. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Demnach gibt es Verspätungen und Ausfälle, unter anderem bei IC-Zügen zwischen Hamburg, Flensburg und Dänemark. Betroffen sind auch Strecken von Hamburg Richtung Nordrhein-Westfalen und Süddeutschland. Die Reparaturarbeiten könnten nach aktuellem Stand noch den ganzen Tag dauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 12:00 Uhr

Großer Wohnpark in Tarup fertiggestellt

Im Stadtteil Tarup der Stadt Flensburg hat die Baugenossenschaft Selbsthilfe-Bauverein (SBV) den letzten Abschnitt eines Wohnparks mit 287 Einheiten fertiggestellt. 69 Prozent der Wohnungen sind laut Angabe des SBV Sozialwohnungen. Dort zahlen Mieter 5,60 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Die restlichen 31 Prozent Wohnraum seien frei finanziert, so der Verein. Investiert habe die Genossenschaft eigenen Angaben zufolge insgesamt gut 46 Millionen Euro - 24 Millionen davon hat das Land aus einem Förderprogramm für Wohnraum dazu gegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 12:00 Uhr

Tag der Städtebauförderung in Flensburg

Morgen zum Tag der Städtebauförderung werden in Flensburg zwei spezielle Stadtführungen angeboten. Um 11 Uhr geht es quer durch die Neustadt, die seit 20 Jahren Sanierungsgebiet ist. Aktuell wird im Schwarzenbachtal eine große ehemalige Bundeswehrfläche für ein neues Quartier vorbereitet. Treffpunkt ist das Stadtteilhaus in der Neustadt. Danach startet ein Rundgang durch den Industriehafen auf der Ostseite, 14 Uhr am Hafenbüro am Harniskai. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Baustelle bei Oeversee rückt nach Norden

Die Baustelle an der Landesstraße zwischen Flensburg und Schleswig hat sich von Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) in den Bereich Sankelmark verschoben. Ende August soll sie auf gesamter Länge saniert sein, teilt der Landesbetrieb für Straßenbau mit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Grüne unterstützen Simone Lange bei Oberbürgermeisterwahl

Amtsinhaberin Simone Lange (SPD) werde bei der Oberbürgermeisterwahl in Flensburg von den Grünen unterstützt. Das hat die Kreismitgliederversammlung mit einer deutlichen Mehrheit von 41 Stimmen Donnerstagabend entschieden. CDU, FDP und die Wählergemeinschaft WiF hatten sich bereits für den Geschäftsführer des örtlichen Arbeitgeberverbandes Florian Geyer als Kandidat für die Wahl in Flensburg ausgesprochen. Der SSW will seine Entscheidung am Mittwoch (18.5.) bekannt geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Finales Wochenende des Folk Baltica Festivals

Das Festival Folk Baltica geht in das zweite Wochenende. Vor allem für die Konzerte in der Robbe & Berking-Yachtenhalle heute gebe es noch ausreichend Karten, berichtet Geschäftsführerin Elisabeth Klose. Kleinere Konzerte sind im Kreis Schleswig-Flensburg unter anderem in den Orten Kappeln-Ellenberg, Unewatt und Husum geplant. Folk in Blüten in Flensburg, der Nordische Ball sowie das Konzert im St. Johannis-Kloster Schleswig sind dagegen schon weitgehend ausverkauft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Streik und Demo im Erziehungs- und Sozialwesen

Viele öffentliche Kitas waren am Donnerstag ganz oder teilweise dicht. Die Gewerkschaften ver.di und GEW hatten zu Warnstreiks aufgerufen. Auch in der Schulbetreuung und den Sozialdiensten wurde gestreikt. Rund 40 Einrichtungen waren laut ver.di in der Region betroffen. An der zentralen Kundgebung für den Norden des Landes waren in Schleswig rund 250 Streikenden dabei. Die Leiterin einer Kita in Eckernförde sagte, dass sie mit vier Erziehenden 40 Kinder betreuten - zwei Stellen waren unbesetzt. Die Warnstreiks werden heute fortgesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 12.5.): Der Kreis Nordfriesland hat laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 793,3. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert bei 680,0 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 689,4. Die landesweite Inzidenz steht bei 700,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

