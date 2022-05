Stand: 11.05.2022 09:10 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Flensburg: Ehemaliges Karstadt-Gebäude verpachtet

Nach mehr als zwei Jahren Leerstand ist das ehemalige Karstadt-Gebäude jetzt neu verpachtet: Der neue Pächter ist das Modehaus 'aachener', das verschiedene Marken im mittleren bis gehobenen Preissegment anbietet. Das teilte Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) auf Facebook mit. Die Kommentare dazu sind gemischt: Die einen begrüßen ein Modehaus, die anderen finden es überflüssig. Der Innenstadt-Manager von Flensburg, Bela Bergemann, sieht in dem neuen Modehaus eine deutliche Verbesserung, denn Flensburg habe hier noch ein eingeschränktes Angebot. Viele würden zum Shoppen in andere Städte fahren. Ende August soll das neue Modehaus öffnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Fördergeld für junge Unternehmer in Flensburg

In Flensburg stehen derzeit viele Ladenlokale in der Innenstadt leer. Das Problem sind nach Ansicht des Innenstadt-Managers Bela Bergemann häufig die hohen Ladenmieten. Deshalb will die Stadt im Laufe des Sommers ein Förderprogramm auflegen - speziell für junge Unternehmer mit Ideen, aber wenig Geld. Sie sollen aus dem rund 600.000 Euro schweren Fördertopf Geld beantragen können. Laut Bergemann wurde das Geld bereits beim Land akquiriert. Außerdem hat die Stadt Geld beim Bund beantragt, um die Innenstadt als Erlebnismeile weiterentwickeln zu können. Damit meint Bergemann unter anderem Begrünung, Ruheoasen und Veranstaltungen, die auch überregional beworben werden sollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 10.5.): Der Kreis Nordfriesland hat laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 809,5. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert bei 740,2 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 725,0. Die landesweite Inzidenz steht bei 751,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 5 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.05.2022 | 08:30 Uhr