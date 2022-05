Stand: 05.05.2022 09:47 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Hauptstraßenvergnügen in Niebüll findet wieder statt

Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wird in Niebüll (Kreis Nordfriesland) am kommenden Sonnabend (7.5.) wieder das Hauptstraßenvergnügen starten. Unter dem Motto "Lange nicht gesehen" soll in der gesamten Innenstadt gefeiert werden. Wie der Handels- und Gewerbeverein Niebüll mitteilt, erwartet die Besucherinnen und Besucher Live-Musik auf drei Bühnen sowie viele weitere Aktionen und Angebote. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

Kreis Nordfriesland bekommt mobile Tafel

Die Husumer Tafel wird als erste Tafel in Schleswig-Holstein mobil. Ein Transporter soll künftig vielen Bedürftigen im Süden des Kreises helfen. In den kommenden Tagen werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer geschult, ehe die Husumer Tafel dann Mitte Mai zum ersten Mal rollt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:00 Uhr

Situation der ukrainischen Flüchtlinge in Flensburg

Aktuell ist die Fördehalle mit 129 der etwa 600 ukrainischen Flüchtlinge in Flensburg belegt. Sie bleibt nun doch vorerst als Notunterkunft erhalten, obwohl Kommunen ab dem 9. Mai keine Notunterkunft mehr vorhalten müssen. Hintergrund ist, dass Dänemark weiterhin einige Geflüchtete abweist. Neben der Turnhalle verfügt die Stadt auch über weitere Sammelunterkünfte, außerdem soll bis Mitte Juni eine Containerlösung aufgestellt sein. Ob die Fördehalle dann noch als Quartier gebraucht wird, klärt sich noch. Nach wie vor sind Frauen unter den Geflüchteten in der Überzahl, ihnen könnten noch weitere Familienangehörige wie Ehemänner, Brüder und auch ältere Männer folgen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand Mittwochabend): Der Kreis Nordfriesland liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz bei 938,1. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 829,5 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 789,5. Die landesweite Inzidenz steht bei 842,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

