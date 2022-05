Stand: 03.05.2022 10:33 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

"Cap Arcona" Gedenkfeier

Genau 77 Jahre ist es nun her, dass auf dem Luxusdampfer "Cap Arcona" in der Lübecker Bucht Tausende Menschen ihren Tod fanden. Britische Piloten hatten das Schiff für einen Truppentransporter gehalten und bombardiert. 7.000 Menschen, vor allem Häftlinge aus dem Konzentrationslager Neuengamme (Kreis Ostholstein), starben. Dienstagvormittag wird ihrer nun erneut gedacht. Unter anderem mit einer Kranzniederlegung und Reden auf dem jüdischen Friedhof in Neustadt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Wahlarena im Kolosseum in Lübeck

Am Dienstag findet im Kolosseum in Lübeck eine sehr spezielle Wahlarena zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Das Besondere an der Veranstaltung ist, dass Themen, Fragen und Moderation in Hand der Schülerinnen und Schüler aus der Hansestadt liegen. Fünf Themenfelder sollen diskutiert werden: Klima und Umwelt, Wirtschaft, Infrastruktur, Europa und Bildung. Organisiert wird das Event gemeinsam von den zivilgesellschaftlichen Organisationen "Europa-Union Lübeck", der "Gemeinnützigen", "Schüler Helfen Leben" und dem europäischen Jugendnetzwerk "SAME". Die Organisatoren rechnen mit bis zu 500 Teilnehmenden. Es ist die zweite Landtagswahl, bei der Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 921,0. Der Kreis Herzogtum Lauenburg meldet 727,1, Ostholstein 1.238,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 884,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2022 | 08:30 Uhr