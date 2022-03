Stand: 29.03.2022 09:50 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Corona: Lage in den Krankenhäusern weiterhin angespannt

Weil sich zahlreiche Mitarbeiter mit Corona infiziert haben oder sich in Isolation befinden, ist die Personallage sowohl im St. Franziskus-Krankenhaus, als auch in der Diako in Flensburg kritisch. Deshalb haben sich beide Kliniken dazu entschlossen, planbare Operationen zu verschieben. Im Klinikum Nordfriesland ist die Leitung diesen Schritt bereits vor einigen Wochen gegangen. Dort gilt in den Kliniken Husum, Niebüll und Föhr-Amrum noch immer ein Besucherstopp. In Flensburg und Schleswig dürfen Angehörige zu Besuch kommen, es gilt 2G-Plus und eine FFP2-Maskenpflicht. Im Helios Klinikum in Schleswig wird aktuell eine Person mit Covid auf der Intensivstation behandelt, 16 Patienten liegen auf der Normalstation. Im St. Franziskus Hospital in Flensburg werden 35 Patienten wegen Covid-19 behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Flensburg denkt über Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge im Stadion nach

Die Stadt Flensburg will mehr Platz für Geflüchtete aus der Ukraine schaffen und plant nun, eine temporäre Unterkunft auf dem Sandplatz im Flensburger Stadion zu bauen. Noch müssten dafür aber die letzten Details geklärt werden, heißt es von einem Sprecher der Stadt. Demnach sollen Wohncontainer aufgestellt werden. In Flensburg leben bereits 500 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine. Sie sind in Einzelunterkünften im Stadtgebiet, in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule West und in der Jugendherberge untergebracht. Die Stadtverwaltung ist weiterhin auf der Suche nach anderen Wohnmöglichkeiten und will nun vermehrt mit Vermietern ins Gespräch kommen, die im größeren Stil gewerblich Wohnungen anbieten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Polizei sucht Reifenstecher auf Föhr

Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Montag in Wyk auf Föhr an insgesamt 15 Autos die Reifen zerstochen. Demnach waren am Fähranleger sieben, auf dem Parkplatz des Wellenbads sechs und am Rathausplatz zwei Pkw betroffen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Flensburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.432,2 im Kreis Schleswig-Flensburg bei 1.642,3 und im Kreis Nordfriesland bei 1997,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

