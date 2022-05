Stand: 03.05.2022 10:36 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Kiel: Mehr Menschen wählen per Briefwahl

Am Sonntag können Wahlberechtigte ihre Stimme bei der Landtagswahl abgeben. Viele Kieler wählen jedoch in diesem Jahr per Briefwahl. Wie die Stadt Kiel mitteilte, wurden im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren bisher fast doppelt so viele Briefwahlscheine ausgegeben. Rund 42.000 Wählerinnen und Wähler wollen demnach schon vor dem 8. Mai ihre Stimme abgeben - im Jahr 2017 waren es zu diesem Zeitpunkt etwa 22.500. Wer jetzt noch per Brief wählen möchte, sollte die Unterlagen laut Stadt möglichst direkt im Rathaus beantragen und in Empfang nehmen - per Post könnte es zu knapp werden. Die Antragsfrist endet am Freitag (6.5.) um 12 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Infoveranstaltung: Bürgerbus in Hohenwestedt

In und um Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) soll noch in diesem Jahr der sogenannte Bürgerbus auf die Straße kommen. Bürgerbusse sind von Bürgern selbst organisierte Nahverkehrskonzepte - Bürger fahren für Bürger. Mit dem neuen Angebot soll die Anbindung kleinerer Umlandgemeinden verbessert werden. Einen festen Linienverkehr gibt es dabei nicht - die Fahrgäste werden auf telefonische Vorbestellung abgeholt und zum Ziel gebracht. Dazu gibt es laut Gemeinde heute Abend eine Infoveranstaltung für die Einwohner. Grünes Licht gab es bereits von der Politik. Nun will sie zusammen mit der zuständigen Agentur Landmobil die Bürger informieren - und um Ehrenamtler werben, die das Vorhaben unterstützen können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Schüler aus Ascheffel pflanzen Bäume mit Holstein-Spielern

In Ascheffel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) soll ein neuer Waldabschnitt entstehen. Dazu pflanzen am Vormittag 17 Erstklässler der Grundschule in Ascheffel Bäume für den sogenannten Willer-Wald. Nach Angaben des Tankstellen-Unternehmens werden auch einige Spieler des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel dabei sein. Der Fußballverein spendet für jedes erzielte Tor eine bestimmte Anzahl an Bäumen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

