Stand: 29.03.2022 10:50 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Kiel: Brüder wegen versuchten Totschlags vor Gericht

In Kiel beginnt heute der Totschlagsprozess gegen einen 21 Jahre alten Mann. Laut Staatsanwaltschaft soll er im vergangenen Jahr zwei Mal auf zwei Männer eingestochen haben. Auch sein älterer Bruder ist angeklagt. Beim ersten Fall im April soll der Angeklagte in einem Kieler Geschäft einen Kunden grundlos angeschrien und geschubst haben. Als der Mann das Gebäude verließ, soll der Angeklagte ihm gefolgt sein und mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Dabei wurde das Opfer lebensbedrohlich verletzt. Im Oktober soll sich der Angeklagte dann ebenfalls in einem Geschäft von einem anderen Kunden provoziert gefühlt haben. Der 21-Jährige soll sich von seinem 23 Jahre alten Bruder ein Messer gegeben lassen haben und den Kunden vor dem Geschäft zwei Mal in die linke Brust gestochen haben. Auch er wurde bei dem Angriff schwer verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Uni Kiel will Sommersemester in Präsenz starten

Die Universität Kiel will mit Beginn des Sommersemesters Ende April den Corona-Modus weitgehend verlassen. "Wir planen für das Sommersemester größtmögliche Präsenz in Forschung und Lehre", sagte Präsidentin Simone Fulda. "Gleichwohl wissen wir, dass wir die aktuelle Situation immer im Blick haben müssen." Die Infektionszahlen sind im Land in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Dennoch hat die Landesregierung die allermeisten Corona-Beschränkungen aufgehoben, weil die Krankenhäuser nach wie vor moderat belastet sind. Die Hochschulen mussten lange Zeit auf Präsenzveranstaltungen weitgehend verzichten. Die Kieler Universität mit ihren 27.000 Studierenden und 3.700 Mitarbeitenden ist die einzige Volluniversität Schleswig-Holsteins. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 10:00 Uhr

Programm für das Green Screen-Festival wird vorgestellt

Das internationale Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde soll in diesem Jahr wieder im gewohnten Umfang stattfinden - wie vor der Corona-Pandemie. Am Vormittag stellen die Organisatoren die konkreten Details für das Film-Festival und das genaue Programm vor. Schon jetzt steht fest: Es werden 100 Naturfilme aus aktueller, weltweiter Produktion zu sehen sein. Eine Jury aus Filmemachern und Wissenschaftlern hat dazu etwa 250 eingereichte Naturfilme gesichtet und die Kandidaten für die Green Screen-Preise nominiert. Länderschwerpunkt in diesem Jahr ist Frankreich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Kiel liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.665,8, in Neumünster bei 1.708,3, im Kreis Plön bei 1.730,9 und im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 1.878,0. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

