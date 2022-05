Stand: 08.05.2022 11:09 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wahllokale sind geöffnet

Heute wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Seit 8 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Bis 18 Uhr können die mehr als 2,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Als Favorit geht die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther in die Wahl. In den Umfragen lagen die Christdemokraten klar vor SPD, Grünen und FDP. Wir halten Sie mit unserem Liveblog zum Wahltag auf dem Laufenden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2022 09:00 Uhr

Acht Bürgermeisterwahlen und sieben Bürgerentscheide in SH

Neben der Landtagswahl werden heute in acht Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins auch neue Bürgermeister und Bürgermeisterinnen bestimmt. In Malente, Bad Schwartau, Altenholz, Eckernförde, Quickborn, Rellingen, Bad Oldesloe und Bargteheide stehen einer oder mehrere Kandidierende zur Wahl. Darüber hinaus finden heute sieben Bürgerentscheide statt. Dabei geht es um Bauprojekte und Solarparks in Kommunen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2022 09:00 Uhr

Zweite Fußball-Bundesliga: Holstein Kiel empfängt den 1. FC Nürnberg

In der zweiten Fußball Bundesliga empfängt Holstein Kiel heute um 13.30 den 1. FC Nürnberg. Im letzten Heimspiel der Saison geht es für die Kieler nur noch um einen guten Tabellenplatz, da der Klassenerhalt bereits gesichert ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2022 10:00 Uhr

Wetter: Sonnig und trocken

Heute sonnig bei hohen Wolkenfeldern oder lockeren Quellwolken. Es bleibt trocken. Höchstwerte: 14 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bis 19 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2022 08:00 Uhr

