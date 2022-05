Stand: 03.05.2022 07:26 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Feuerwehreinsatz in Beidenfleth

Am Montagabend ist der Dachstuhl eines landwirtschaftlichen Betriebs in Beidenfleth (Kreis Steinburg) in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr waren etwa 60 Helfer mehr als vier Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht klar - verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:00 Uhr

Zwei Personen durch explodierte Batterie verletzt

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) ist am Morgen die Batterie eines Gabelstaplers explodiert - dabei wurden nach Feuerwehrangaben zwei Menschen verletzt, eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Um die ausgelaufene Batteriesäure zu sichern, rückte auch der ABC-Zug für Gefahrstoffe an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:00 Uhr

Amerikanische Faulbrut breitet sich aus

Die Imker in Schleswig-Holstein sind wegen einer Bienenseuche in Sorge. Immer mehr Bienenvölker in Schleswig-Holstein sind von der Amerikanischen Faulbrut befallen. Laut Landesverband Schleswig-Holsteinischer Imker kann diese Krankheit zum Tod ganzer Bienevölker führen. Zehn Sperrbezirke gibt es im Land, in denen die Krankheit ausgebrochen ist. Auf Honig oder den Menschen wirkt sich die Amerikanische Faulbrut aber nicht aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 06:30 Uhr

Zahl der ankommenden Geflüchteten nimmt ab

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind mehr als 26.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Schleswig-Holstein eingetroffen - außerdem auch gut 600 Geflüchtete aus Drittstaaten. Doch zuletzt kamen nur noch wenige. So wurden nach Angaben des Innenministeriums am Wochenende zwölf Menschen aus der Ukraine in den Landesunterkünften untergebracht. In den Wochen davor lag die Zahl täglich im unteren zweitstelligen Bereich. Weil die Geflüchteten nach wenigen Tagen auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt werden, sind aktuell etwa 720 Menschen in den Landesunterkünften untergebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 06:00 Uhr

IfW-Einschätzung zum Öl-Embargo

Das Öl-Embargo führt laut Experten in Kiel wohl nicht zu einer Kostenexplosion. Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) geht davon aus, dass die Ölpreise zunächst etwas steigen werden. Er schätzt aber, dass Russland versuchen wird, Öl an andere Länder zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Auf dem Weltmarkt wird das laut Kooths preisdämpfend wirken, weil gerade asiatische Länder, die dann in Russland Öl einkaufen, am Weltmarkt weniger nachfragen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 05:30 Uhr

Maifeuer entzündet Flächenbrand

Eine Hubschrauberbesatzung hat am Montagnachmittag aus der Luft ein noch unbemerktes Feuer in Nutteln bei Wacken (Kreis Steinburg) entdeckt. Sie meldete den Flächenbrand daraufhin der Flugsicherung, die wiederum die Feuerwehrleitstelle informierte. Die Feuerwehren aus Vaale-Nutteln und Wacken löschten daraufhin das Feuer. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drohten die Flamen auf ein Waldstück überzugreifen. Laut Feuerwehr soll sich ein gelöschtes Maifeuer erneut entzündet haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 18:00 Uhr

Wetter: Erst bewölkt, später freundlich

Im Süden des Landes gibt es zunächst noch dichte Wolken und vereinzelt etwas Regen. Im Tagesverlauf setzt sich vom Norden her die Sonne durch und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad auf Amrum bis 16 Grad in Ratzeburg. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 10 Grad in Tönning bis 15 Grad in Büchen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 06:00 Uhr

