Stand: 21.03.2022 07:20 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt konstant

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt unverändert hoch: Sie liegt bei 1.535,6 (Stand: 20.3.). Am Sonntag wurden 2.501 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen lag bei 2.223. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 525 Patienten in Kliniken. 48 von ihnen wurden auf einer Intensivstation behandelt und 18 dort beatmet. | Sendedatum: NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:00 Uhr

Feuer in Schule in Heide

In der St. Georg Schule in Heide (Kreis Dithmarschen) hat es am Sonntagabend gebrannt. Laut Polizei brach das Feuer an der Sporthalle aus. Helfer der Feuerwehr konnten die Flammen löschen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei fahndet nun nach einem möglichen Brandstifter. | Sendedatum: NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 06:00 Uhr

Softwarefehler am NOK: Erste Schiffe werden wieder geschleust

Am Nord-Ostsee-Kanal gibt es weiterhin ein Softwareproblem in der Verkehrszentrale in Brunsbüttel. Deshalb wurden in Kiel und Brunsbüttel seit Sonntagvormittag zunächst keine Schiffe mehr in Kanal geschleust. Seit Sonntagnachmittag dürfen Schiffe mit einer maximalen Länge von 300 Meter wieder in den Kanal, die anderen müssen warten, bis das Problem behoben ist. Die Software war erst vergangene Woche eingeführt worden. | Sendedatum: NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:00 Uhr

Neue Bürgermeister für Wedel, Mölln und Eutin

Bei den Bürgermeisterwahlen am Sonntag hat sich in Wedel (Kreis Pinneberg) bei einer Stichwahl der parteilose Kandidat Gernot Kaser durchgesetzt. Er bekam laut Wahlleitung 55,9 Prozent der Stimmen. Die Stichwahl in Mölln gewann der SPD-Kandidat Ingo Schäper, in Eutin siegte ebenfalls der Kandidat der Sozialdemokraten, Christoph Gehl. | Sendedatum: NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 06:00 Uhr

Busse statt Bahnen auf AKN-Linie

Wegen Bauarbeiten bei der AKN im Süden Schleswig-Holsteins müssen Bahnfahrer umplanen. Von heute Nacht an, 22 Uhr, sind für die Linie A3 zwischen Elmshorn und Sparrieshoop (beide Kreis Pinneberg) Busse unterwegs, so das Unternehmen. Diese fahren teilweise bis zu 15 Minuten vor der normalen Abfahrtszeit. Der Ersatzverkehr auf der Linie A3 der AKN läuft bis zum 1. April. | Sendedatum: NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 17:00 Uhr

1:0 gegen Ingolstadt: Holstein Kiel gelingt Befreiungsschlag

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt Luft im Abstiegskampf verschafft. Es war der erste Erfolg nach zuvor vier Pleiten in Serie. | Sendedatum: NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Erst Wolken, dann Sonne

Am Vormittag ist es in Nordfriesland und an der Nordseeküste zeitweise wolkig. Einzelne Schauer sind möglich, später setzt sich Hoch "Peter" durch: Es wird freundlicher und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein), 13 Grad in Plön und 16 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | Sendedatum: NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 06:00 Uhr

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2022 | 08:00 Uhr