Stand: 05.05.2025 00:01 Uhr Helgoland-Fähre "Funny Girl" fährt wieder

Die "Funny Girl" zwischen Helgoland (Kreis Pinneberg) und Büsum (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntag (4. Mai) nicht gefahren. Grund dafür war laut der Reederei Adler & Eils der vorhergesagte hohe Wellengang. Adler & Eils empfahl auf Fährfahrten am Montag (5. Mai) umzubuchen. Dazu sollten sich Fährgäste mit der Vorverkaufsstelle in Verbindung setzen, da Tickets laut Reederei nicht automatisch erstattet oder umgebucht wurden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein mittendrin | 03.05.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Helgoland