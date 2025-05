Stand: 05.05.2025 06:12 Uhr Ferienwohnungen in Altstadt: Lübeck gibt Widerstand auf

Im Streit um Ferienwohnungen in der Lübecker Altstadt lenkt die Lübecker Stadtverwaltung nun offenbar ein. Das geht aus einem Beschlussvorschlag von Bausenatorin Joanna Hagen (parteilos) hervor. Demnach soll eine Satzung gestrichen werden, die den "Erhalt der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung" sichern sollte. Mit dieser Satzung hatten die Behörden begründet, warum sie die Umnutzung eines Wohnhauses in Ferienwohnungen nicht erlauben. Die Eigentümerin wehrte sich juristisch dagegen und bekam vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig Recht.

Die Hansestadt wolle keine Rechtsmittel einlegen, schreibt die Bausenatorin. Sie sehe in der Entscheidung des Gerichts eine "faktische Vorbildwirkung", wie mit ähnlichen Umnutzungsanträgen umzugehen sei. Schon im vergangenen Jahr hatten Richter das Nutzungsverbot von Ferienwohnungen in Lübeck kassiert.

