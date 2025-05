Stand: 05.05.2025 06:15 Uhr Telenotarztsystem startet unter anderem in Kiel

Die Rettungsdienste mehrerer Städte und Kreise starten am Montag ihr neues Telenotarztsystem. Beteiligt sind nach Angaben des stellvertretenden ärztlichen Leiters der Landeshauptstadt Kiel, Niels Renzing, insgesamt acht Kreise und Städte, unter anderem Kiel und Neumünster sowie der Kreis Plön. Künftig kann sich dort bei Rettungseinsätzen ein Telenotarzt (TNA) per Bildschirm zuschalten, wenn Rettungskräfte vor Ort ärztliche Unterstützung brauchen. "Ich sehe den Vorteil in diesem System, dass man ohne Verzögerung durch Anfahrtswege den Notfallsanitäterinnen und -sanitätern unmittelbar helfen kann", sagte Renzing. Insgesamt vier Rettungswagen seien zunächst pro Kreis und Stadt mit der neuen Technik ausgestattet. Bis 2027 sollen es dann alle Rettungsfahrzeuge in den acht Städten und Kreisen sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel