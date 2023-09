Stand: 25.09.2023 10:15 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Stefan Bohlen ist neuer Bürgermeister von Kaltenkirchen

Der neue Bürgermeister von Kaltenkirchen im Kreis Segeberg heißt Stefan Bohlen. Im ersten Wahlgang sind laut amtlichen Endergebnis 54,5 Prozent der Stimmen auf den gebürtigen Hamburger gefallen. Seine Gegenkandidaten, Frank Günther von der Wählergemeinschaft Pro Kaki, sowie der parteilose Kandidat Kolja Olef erhielten erhielten 30 Prozent, beziehungsweise 16 Prozent der Stimmen. Stefan Bohlen bezeichnet sich selbst als passives Mitglied der CDU. Er ist bei der Wahl als überparteilicher Kandidat angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,4 Prozent. Amtsinhaber Hanno Krause hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

Stellwerkstörung in Pinneberg legte Bahnverkehr am Wochenende lahm

Das befürchtete Bahnchaos am Wochenende ist auf der Strecke zwischen Hamburg und Lübeck ausgeblieben. Probleme gab es dafür aber auf einer Strecke im Kreis Pinneberg. Ein kaputtes Stellwerk sorgte Am Sonntag für Einschränkungen. Betroffen waren die Linien RE6 zwischen Westerland und Hamburg, sowie die Linien RE7 und RE 70 von Kiel beziehungsweise Flensburg nach Hamburg. Auch im Fernverkehr fielen viele Züge aus oder hatten Verspätungen. Am Nachmittag lief das Stellwerk laut Bahn wieder stabil. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

Norderstedter Standardtänzer für Deutsche Meisterschaft qualifiziert

Die Geschwister Khadjehnouri aus Norderstedt (Kreis Segeberg) haben sich am Sonntag bei den Landesmeisterschaften im Standardtanz in Elmshorn (Kreis Pinneberg) für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Sie konnten sich gegen zehn andere Tanzpaare durchsetzen und so den Landesmeistertitel zum TSC Astoria Norderstedt gewinnen. Im November tanzen die Geschwister dann in Braunschweig um den deutschen Meistertitel. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

