Stand: 22.09.2023 09:01 Uhr

Ausfälle bei AKN und Deutscher Bahn

Ab dem Nachmittag kommt es bei der AKN aufgrund von erkranktem Personal zu massiven Ausfällen, so eine Sprecherin. Auf der Linie A1 zwischen Ulzburg-Süd und Eidelstedt fährt ab 14 Uhr bis Betriebsschluss am Sonntag kein Zug mehr. Ein unregelmäßiger Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Am Freitag zwischen 22 und 3 Uhr fahren zwischen Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Lübeck aufgrund von Schienenarbeiten keine Züge. Wie die Bahn mitteilt, werden weniger Ersatzbusse fahren als geplant. Die Bahn rät deshalb, diese Strecke nur mit Bus und Bahn zu fahren, wenn es nicht anders möglich ist. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

Kein Schulumzug der Schule im Quellental

Die Schule im Quellental in Pinneberg (Kreis Pinneberg) kann ihren Neubau nicht beziehen. Der Grund ist ein Wasserschaden. Geplant wurde der Neubau seit 2018. Ein Guterachter prüft jetzt welche Räume von dem Wasserschaden betroffen sind, wie der Kreis mitteilt. Erst dann könne festgestellt werden, wie lange sich der Umzug verzögert. Laut Kreis wird schon das Trocknen der Räume zweieinhalb Monate in Anspruch nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

Obst und Gemüse illegal in Stapelfeld entsorgt

Mehr als neun Tonnen Kartoffeln, eine Vielzahl von Zwiebeln und Melonen sollen nach Polizeiangaben nahe der Müllverbrennungsanlage in Stapelfeld (Kreis Stormarn) illegal entsorgt worden sein. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

