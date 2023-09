Kaltenkirchen: Stefan Bohlen ist neuer Bürgermeister Stand: 25.09.2023 06:49 Uhr Die knapp 18.000 Wahlberechtigten in Kaltenkirchen konnten am Sonntag ihre Stimme abgeben: Mit 54,5 Prozent setzte sich der von der CDU unterstützte Kandidat gegen seine Konkurrenten durch.

Stefan Bohlen wird im kommenden Januar das Amt als Bürgermeister von Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) antreten. Er bekam mehr als die Hälfte aller Stimmen. Der 40-Jährige stand als parteiloser Kandidat zur Wahl, wurde aber von der CDU unterstützt.

Bisheriger Bürgermeister trat nicht wieder an

Auf Platz zwei landete Frank Günter von der Wählergemeinschaft "Pro-Kaki" mit knapp 30 Prozent. Die wenigsten Stimmen erhielt mit etwa 16 Prozent der Stimmen Kolja Olef, der ebenfalls parteilos antrat, aber von der SPD unterstützt wurde. Der noch amtierende Bürgermeister Hanno Krause (CDU) war nach mehr als zehn Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung in Kaltenkirchen lag bei 37,4 Prozent.

Neben der Bürgermeisterwahl wurde am Sonntag auch ein Teil der Kommunalwahl wiederholt. Die Stimmen des Wahlkreises 3 waren im Mai 2023 ungültig, da falsche Wahlzettel ausgelegen hatten. Nach der vorläufigen Auszählung am Sonntag liegt die CDU in diesem Wahlkreis mit 32,8 Prozent vor der SPD und der Wählergemeinschaft "Pro-Kaki".

