Norderstedter Rettungsschwimmer auf dem Weg zum Wettkampf

Sechs Norderstedter Rettungsschwimmer (Kreis Segeberg) sind auf dem Weg nach Warnemünde in Mecklenburg-Vorpommern. Beim internationalen DLRG-Cup wollen sie sich als eines von zwei Schleswig-Holstein-Teams sportlich in der Ostsee beweisen, sagt Jakob Babbel von der DLRG Norderstedt: "Für die jüngeren ist dann auch alles neu, weil die jetzt auch gar nicht die Gelegenheit hatten. Es ist zwei Mal ausgefallen, also effektiv gab es drei Jahre Pause, deshalb sind die Teams gespannt und voller Vorfreude." Insgesamt sind rund 170 Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer dabei. Die Wettkämpfe laufen bis Sonnabend. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Zugausfälle bei der AKN

Bei der AKN gibt es heute, morgen und am Montag weitere Zugausfälle. Als Gründe nennt das Unternehmen kurzfristige Krankmeldungen. Betroffen sind die Linien A1, A2 und A3. Eine Liste der Fahrten, die ausfallen, gibt es auf der Internetseite der AKN. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Bauern sorgen sich um Preise bei der Wintergerste

Offiziell ist jetzt die Ernte der Wintergerste in Schleswig-Holstein gestartet. Die Bauern im Kreis Stormarn haben schon fast 80 Prozent der Flächen gedroschen, sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Friedrich Klose. Mit der Ernte sind sie grundsätzlich zufrieden, aber der Verkauf bereitet ihnen Sorgen. "Der ganze Markt ist sehr unruhig, es ist jeden Tag anders, es kann von Freitag bis Montag ein Unterschied von 30 Euro pro Tonne sein." Gut sei hingegen das Wetter. Dadurch können hohe Trocknungskosten für die Gerste gespart werden, so Klose weiter. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 13.07.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 620,4. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 868,8 gemeldet. Und im Kreis Stormarn liegt der Wert bei 508,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 672,8. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

