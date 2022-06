Stand: 15.06.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mietenspiegel soll verpflichtend werden

Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern sollen in Schleswig-Holstein künftig einen Mietenspiegel erstellen. Das Landeskabinett hat gestern einem solchen Gesetzentwurf zugestimmt. Diese Vorgabe betrifft unter anderem die Städte Norderstedt und Elmshorn. Norderstedt veröffentlicht nach eigenen Angaben schon jetzt freiwillig alle zwei Jahre einen Mietenspiegel. Für Elmshorn gibt es bislang keine offiziellen Zahlen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Impfstellen in Prisdorf, Bad Oldesloe und Kaltenkirchen bleiben bestehen

Schleswig-Holstein will bis Ende dieses Jahres ein flächendeckendes Angebot für Impfungen gegen das Coronavirus vorhalten. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, bleibt die Impfstelle in Prisdorf (Kreis Pinneberg) weiter in Betrieb. Außerdem soll es in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) jeweils eine Impfstelle geben. Im Gegenzug werden einige Impfstellen in Südholstein vorerst schließen: in Quickborn (Kreis Pinneberg), in Norderstedt (Kreis Segeberg) und in Großhansdorf (Kreis Stormarn). Bei Bedarf können die Kapazitäten wieder erhöht werden, so das Ministerium. In Schleswig-Holstein haben im Bundesvergleich mit Abstand die meisten Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Bis gestern waren dies 73,2 Prozent, bei den Menschen ab 60 Jahren sogar fast 91 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

NDR Festival beim Jubiläum der Stadt Schenefeld

Schenefeld im Kreis Pinneberg feiert bald Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen. Auch der NDR wird dabei sein. Heute wollen die Veranstalter des NDR Festivals bei einer Pressekonferenz bekanntgeben, wie das Programm aussieht und welche Künstlerinnen und Künstler dort auftreten werden. Die Feierlichkeiten in Schenefeld finden vom 2. bis 3. Juli statt. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Neues Bohrverfahren: Kompromiss für Ostküstenleitung

Für die 380-Kilovolt-Leitung, die Windstrom aus der Region Ostholstein nach Süden transportieren soll, hat Betreiber Tennet ein neues Bohrverfahren vorgestellt. Kritiker hatten bemängelt, dass die Bohrungen für die unterirdische Leitung bei Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ein zu starker Eingriff in die Natur seien und stattdessen einen Verlauf entlang der geplanten A20 gefordert. Tennet will nun durch das neuartige Verfahren mit zwei statt zwölf Bohrungen auskommen. So sollen Grundwasser und Boden geschont werden. Bis Ende Juli können gegen die neuen Planfeststellungsunterlagen für die sogenannte Ostkstenleitung schriftliche Einwendungen eingereicht werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 19:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 14.6.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 690,7. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 776,2 gemeldet, für den Kreis Stormarn von 595,5. Die landesweite Inzidenz für Schleswig-Holstein liegt bei 732,8. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.06.2022 | 08:30 Uhr