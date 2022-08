Stand: 12.08.2022 10:23 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Wolf lässt sich im Herzogtum Lauenburg nieder

Im Kreis Herzogtum Lauenburg hat sich ein Wolf niedergelassen, besser gesagt eine Wölfin. Dies hat das Umweltministerium in Kiel mitgeteilt. Demnach wurde die DNA-Spur des Tieres mit der Kennung "GW2093f" innerhalb eines halben Jahres mehrere Male im Sachsenwald nachgewiesen. Woher die Wölfin stammt, ist nicht bekannt. Nach Angaben des Umweltministeriums in Kiel wurde die DNA des Tieres in Kot und an einem getöteten Reh nachgewiesen. Schafsrisse gehen noch nicht auf das Konto der Wölfin. Das Umweltministerium führt das auf die wolfsabweisenden Zäune im Kreisgebiet zurück. Aus Sicht des Wolfsmanagements des Landes ist es ungewöhnlich, dass sich Wölfe in Schleswig-Holstein niederlassen. Normalerweise würden Wölfe nach Dänemark, Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern weiterwandern.

Politik entscheidet über Nutzung des Travemünder Grünstrandes

Die Politik entscheidet über die künftige Nutzung des Travemünder Grünstrandes. Der Grund ist nach Angaben von Innensenator Ludger Hinsen (CDU), dass sich Anwohnerinnen und Anwohner zunehmend über das Benehmen der Leute beschweren, die dort die Wiese als Treffpunkt nutzen. Dort werde teilweise intensiv gegrillt, die Rauchschwaden steigen dabei auf und ziehen weit in die Nachbarschaft vor. Außerdem wird über Lärm geklagt. Es wird darüber geklagt, dass Fleisch und zum Teil ganze Hammel an Bäumen aufgehängt werden. Ein weiteres Thema ist die Vermüllung und dass Menschen nachts auf dem Grünstrand übernachten. Derzeit kann das Ordnungsamt nichts dagegen unternehmen. Hinsen sagte: "Nach der Beschlusslage unserer Bürgerschaft ist ein Großteil dessen, was dort passiert, erlaubt. Das Thema war 2019 Gegenstand intensiver Diskussionen der Politik, und die Bürgerschaft hat die Entscheidung getroffen, dass das Grillen am Grünstrand erlaubt ist. Mit anderen Worten, wir können als Ordnungsbehörde nur solche Vorschriften überwachen, die auch tatsächlich bestehen, und vieles von dem ist erlaubt." Nächsten Dienstag soll in einer Ausschusssitzung darüber diskutiert werden, wie es am Grünstrand in Travemünde weitergeht, so Hinsen. Im September könnte eine neue Beschlussvorlage bereits umgesetzt werden.

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 580,7 (Stand 11.08.) - der höchste Wert im Land. Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 489,1. Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat eine Inzidenz von 369,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 384,9. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

