Stand: 05.05.2025 07:41 Uhr Auto fährt in Gribbohm in Zaun - Fahrer versteckt sich

In der Nacht zu Montag ist in Gribbohm (Kreis Steinburg) ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Zaun geprallt. Wie die Polizei mitteilte, stieg der offensichtlich alkoholisierte Fahrer danach aus, klingelte bei Anwohnern und bat darum, die Polizei zu rufen. Danach habe sich der Mann versteckt, konnte jedoch schnell gefunden werden, so die Polizei. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sei bei dem Mann dann eine Blutprobe entnommen worden - das Ergebnis wird in den kommenden Tagen erwartet. Anschließend brachten Beamte ihn wegen leichter Verletzungen ins Krankenhaus.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg