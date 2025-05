Stand: 05.05.2025 06:16 Uhr Feuer in Holmer Einfamilienhaus - Ursache unklar

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Sande" in Holm (Kreis Pinneberg) ist am Sonntagabend (4.5.) ein Bewohner leicht verletzt worden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war der Brand gegen 20 Uhr im Untergeschoss des Hauses ausgebrochen. Nach einer guten Stunde waren die Löscharbeiten beendet. Die Suche nach der Ursache für das Feuer läuft noch. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg