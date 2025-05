Stand: 05.05.2025 08:12 Uhr Junger Autofahrer auf B77 bei Jahrsdorf tödlich verunglückt

Ein 18-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag auf der Bundesstraße 77 aus Hohenweststedt kommend bei Jahrsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er sei im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht in den Unfall verwickelt gewesen. Laut Polizei wurde das schwer beschädigte Fahrzeug des 18-Jährigen beschlagnahmt und auf Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Kiel durch einen Sachverständigen geprüft.

