Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Neuer Temperaturrekord im Kreis Herzogtum Lauenburg

In Grambek bei Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) wurden laut Deutschem Wetterdienst 39,1 Grad gemessen. So warm war es noch nie irgendwo in Schleswig-Holstein - jedenfalls nach der vorläufigen Bilanz und seit dem Start der Wetteraufzeichnungen. Das bisherige Allzeithoch für Schleswig-Holstein waren 38 Grad im August 1992, damals gemessen in Lübeck-Blankensee. Auch in der Hansestadt war es gestern außergewöhnlich heiß mit 35 Grad im Schatten. Ähnliche Temperaturen wurden an der Lübecker Bucht erreicht. Zehntausende Menschen haben sich an den Stränden zwischen Travemünde und Fehmarn getummelt. Strandkörbe waren keine mehr zu bekommen, erklärten die Vermieter auf NDR-Nachfrage. Von heute an soll es allerdings entspannter werden. Auch wenn sich die Temperaturen am Nachmittag zumindest wieder der 30-Grad-Marke nähern werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

450.000 Euro für Busunternehmen im Kreis Ostholstein

Wegen der gestiegenen Preise für Diesel will der Kreis Ostholstein die Busunternehmen unterstützen, die in seinem Auftrag fahren. Der Kreistag hat in einer Sondersitzung eine Ausgleichszahlung in Höhe von 450.000 Euro beschlossen. Laut Lübecker Nachrichten soll der öffentliche Personennahverkehr im Kreis damit bis zum Jahresende sichergestellt werden. Die Autokraft und mehrere Subunternehmer hatten den Kreis angesichts der Preisentwicklung beim Kraftstoff um Hilfe gebeten. Sie hatten befürchtet, ihre Linien nicht mehr wie vertraglich vereinbart bedienen zu können. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

Betrunkenen Autofahrer landet bei Stawedder im Graben

Die Polizei hat in Stawedder bei Süsel (Kreis Ostholstein) einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er war auf der A1 in Schlangenlinien unterwegs, fuhr dann an der Abfahrt Eutin ab und landete mit seinem Wagen schließlich auf einem Acker. Mehrere Zeugen hatten ihn dabei beobachtet und die Beamten alarmiert. Der Atemalkoholwert lag bei 2,3 Promille. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 702,8 (Stand 19.07.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 652,4 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 642,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 609,4. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

