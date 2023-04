Stand: 04.04.2023 08:51 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Bundeswehr plant Luftoperationsübung auch in Schleswig-Holstein

Im Juni will die Bundeswehr die größte Luftoperationsübung durchführen, seitdem es die NATO gibt. Ein wesentlicher Teil des Geschehens wird sich in Schleswig-Holstein abspielen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Militärflugplätze in Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg und Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 10.000 Menschen aus 24 Nationen mit mehr als 200 Flugzeugen sollen an der Übung teilnehmen. Am Dienstag werden in Washington Details zu dem Manöver bekannt gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Dagebüll freut sich auf Ostergäste

In den Tourismusorten an der Schlei, an der Ostsee und an der Nordsee laufen die Vorbereitungen auf das lange Osterwochenende. Klaus Schmidt, Geschäftsführer der Dagebüll Tourismus GmbH (Kreis Nordfriesland), plant ein spezielles Osterprogramm. Es gebe Wattwanderungen, Busausflüge und ein Puppentheater. Am Ostersonntag startet das Ostereisuchen auf dem Küstenspielplatz. "Die Quartiere bei uns in Dagebüll, ob in den Hotels oder Ferienwohnungen, sind gut gebucht", sagt Schmidt, "wir haben allerdings auch noch freie Betten." | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Lindaunisbrücke: Ab Freitag wieder für Segler und Schiffe frei

Das Klappteil der Lindaunisbrücke wird am Dienstag demontiert. Nach den bisherigen Plänen sollen Segler und andere Schiffe die Stelle ab Karfreitag wieder passieren können. Die Inbetriebnahme einer provisorischen Brücke für Fußgänger und Radfahrer ist im Sommer geplant. Ein genaues Datum konnte die Bahn dafür bisher nicht nennen. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Sanierung der Flensburger Campushalle für acht Millionen Euro

Bei der Sanierung und Modernisierung der Flensburger Campushalle kommt von Dienstag an ein großer Kran zum Einsatz. Die Halle, die auch Spielstätte der SG Flensburg ist, wird insgesamt für rund acht Millionen Euro auf den neuesten Stand gebracht. Dazu gehört auch der Umbau der Umkleidekabinen und Sanitärbereiche. Die im Jahr 2001 fertiggestellte Halle gehört je zur Hälfte dem Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg. Außer für Handballspiele wird die Halle auch für Konzerte, Messen und den Hochschulsport genutzt. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

