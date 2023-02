Stand: 07.02.2023 08:48 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Warnstreik im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaften Deutscher Beamtenbund (DBB), Komba sowie weitere Fachgewerkschaften haben zum Warnstreik im Öffentlichen Dienst aufgerufen. Dadurch sind in Flensburg am Dienstag zum Beispiel die Services von Müllabfuhr und Recyclinghöfen nur eingeschränkt möglich. Betroffen sind außerdem Rathaus, Kraftfahrtbundesamt, Stadtwerke, Bundeswehrverwaltung und der Friedhofsbetrieb. Am späten Vormittag ziehen die Streikenden durch die Flensburger Innenstadt. Zur Kundgebung auf dem Südermarkt erwartet der DBB mehr als 300 Teilnehmer. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens 500 Euro zusätzlich im Monat. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) liefert "Leopard 1"-Panzer

Das Flensburger Unternehmen FFG liefert "Leopard 1"-Panzer an die Ukraine. Das hat das Unternehmen NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Am Freitag hatte die Bundesregierung eine Exportgenehmigung für "Leopard 1"-Panzer von privaten Betrieben beschlossen. Insgesamt sollen die FFG und das Unternehmen Rheinmetall 160 "Leopard 1"-Panzer an die Ukraine liefern, erklärt der FDP-Verteidigungspolitiker Marcus Faber: "Die Bundeswehr hat keine Leopard 1 mehr. Die sind komplett in Industriebeständen. Die müssen dort jetzt aufgearbeitet werden." Die "Leopard 1"-Bestände der FFG sollen zumindest teilweise aus ehemaligen Beständen des dänischen Militärs stammen. Dänische Behörden sollen laut Medienberichten bereits darüber nachgedacht haben, die Bestände wieder aufzukaufen, um sie an die Ukraine spenden zu können. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

Schöffen in Flensburg und Glücksburg gesucht

Für die Jahre 2024 bis 2028 suchen die Land- und Amtsgerichte wieder Schöffen. Sie üben während der Hauptverhandlung das Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die Berufsrichter aus. Als Vermittler zwischen Justiz und Bevölkerung sollen sie das Vertrauen in die Justiz stärken, heißt es aus den Rathäusern in Flensburg und Glücksburg, wo sich Interessenten jetzt informieren können. Wer sich dort bewirbt, muss die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und die deutsche Sprache beherrschen, zwischen 25 und 70 Jahre alt sein und vor Ort wohnen. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2023 | 08:30 Uhr