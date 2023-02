Stand: 06.02.2023 09:02 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Oeversee-Marsch findet wieder statt

Nach zweijähriger Corona-Pause findet der traditionelle Oeversee-Marsch wieder statt. Er erinnert an die dortige Schlacht von 1964 und die anschließende Versorgung der mindestens 500 Verwundeten. Damals trafen dänische und österreichische Truppen, die Preußen unterstützen, aufeinander. Im Historischen Krug in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) entstand unter der Fahne des damals neu gegründeten Roten Kreuzes ein Feldlazarett. Johannes Petersen, der Vorsitzende des sogenannten Stammkommitees, läuft bereits seit rund 50 Jahren mit: "Es haben sich heute für den Oeversee-Marsch knapp 400 Personen angemeldet." | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Fähre nach Probefahrt wieder in Flensburg eingelaufen

Die Fähre "Tennor Ocean" ist zurück im Flensburger Hafen. Sie ist der erste Neubau seit Insolenz und Neustart der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und befand sich in den vergangenen zwei Wochen auf Probefahrt in der küstennahen Ostsee, im Nord-Ostsee-Kanal, gefolgt von einem Werftaufenthalt in einem speziellen Dock in Bremerhaven. Die Rückfahrt verlief über den Skagerak. Ein Käufer für das Schiff ist noch nicht bekannt. Die Werft hat nun mit dem Auftrag für drei Bunkerschiffe für Flüssigerdgas bis 2026 zu tun. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Brekendorf: Vollsperrung durch Grünpflege

Die Kreisstraße zwischen Brekendorf und Fleckeby im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Montag und Dienstag tagsüber vollgesperrt. Dort ist Grünpflege geplant, teilte der Landesbetrieb Straßenbau mit. Die Umleitung führt über Ascheffel. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

