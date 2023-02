Stand: 03.02.2023 08:46 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Urteil erwartet im Prozess um getötetes Baby

Im Prozess um ein getötetes Baby auf Sylt fällt am Landgericht Flensburg am Freitagvormittag (10.30 Uhr) voraussichtlich das Urteil. Ein Mann steht im Verdacht, im Jahr 2016 seinen damals vier Monate alten Sohn geschüttelt zu haben, sodass der kleine Junge starb. Die Staatsanwaltschaft hat auf eine Verurteilung wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren plädiert. Die Verteidigung hat einen Freispruch beantragt, da der Tatnachweis nicht geführt sei. Es komme allenfalls fahrlässige Tötung in Betracht. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 8:30 Uhr

Ukrainisches "Prime Orchestra" in Rantrum

33 Profimusiker aus der Ukraine geben am Sonnabend ein Konzert in Rantrum bei Husum. Dabei handelt es sich um das "Prime Ochestra" mit Streichern, Bläsern, einer Rockband, Sängern und einem DJ. Alle zusammen geben eine symphonische Rock-Show. Die Gemeinde und Sponsoren unterstützen das Projekt. Der Eintritt von 20 Euro werde komplett gespendet, teilen die Organisatoren mit. Beginn ist morgen um 19 Uhr in der Eventhalle in Rantrum. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 8:30 Uhr

Diako-Krankenhaus Flensburg: Zunächst müssen 43 Mitarbeiter gehen

43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diako-Krankenhauses in Flensburg sind am Donnerstagvormittag darüber informiert worden, dass sie in eine Transfergesellschaft wechseln sollen. Damit will die Diako Kündigungen vermeiden, wie die Klinikleitung sagt. In der Transfergesellschaft haben die Menschen einige Monate Zeit, sich zu qualifizieren und einen neuen Job zu suchen - bei bis zu 85 Prozent ihres bisherigen Gehalts. Sie haben eine Woche Zeit, das Angebot anzunehmen. Lehnen sie ab, müssen sie laut Klinikleitung mit einer Kündigung rechnen. Hintergrund ist das Schutzschirmverfahren, das das Krankenhaus im November vergangenen Jahres beantragt hatte, um die Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 16:30 Uhr

B5 südlich von Husum für eine Woche gesperrt

Die B5 südlich von Husum im Kreis Nordfriesland ist von Donnerstag an für eine Woche voll gesperrt. Für den dreispurigen Ausbau der Bundesstraße entsteht dort eine Brücke. Am Donnerstag sollen laut Landesbetrieb für Straßenbau mit Hilfe eines Krans fünf Stahlträger eingehoben, ausgerichtet und stabilisiert werden. Am kommenden Montag startet der Einbau von Fertigteilen aus Stahlbeton. Pkw werden über Ostenfeld und Friedrichstadt umgeleitet, Lkw großräumig über Hollingstedt im Kreis Schleswig-Flensburg. Außerdem ist seit Donnerstagmorgen auch die Einfahrt von der B5 zur K40 bei Rothenspieker voll gesperrt und ab Montag auch die Zu- und Abfahrt von der B5 zur L36 bei Harblek in der Gemeinde Oldenswort (Kreis Nordfriesland). Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 07:30 Uhr

